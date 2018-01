El 'banco malo' se queda con parcelas en el ofimático por la quiebra de promotoras

La inseguridad jurídica que los promotores inmobiliarios con suelo en el ofimático advierten en la gestión de los trabajos y la tramitación del ámbito y las dudas que les transmiten los cambios urbanísticos en el proyecto anunciados por el Ayuntamiento han influido para que desistieran de solicitar licencias de construcción en el polígono. Algunas han quebrado y las parcelas que adquirieron en su día están ahora en manos de entidades financieras o en la Sareb o 'banco malo', según asegura el portavoz de los promotores agrupados en la asociación Ofimático 2010. El Concello ha recibido la solicitud de licencia de primera ocupación de tres de las cuatro cooperativas, a las que informó ayer de que las obras de urbanización, que deberían haber acabado ayer, están "al 90%"

La quiebra de algunas de las empresas inmobiliarias que solicitaron créditos para comprar terreno en el parque ofimático y que a día de hoy no han construido nada ha provocado que el suelo que adquirieron haya ido a parar a entidades financieras o a la Sareb, el llamado banco malo que gestiona los activos tóxicos procedentes de los bancos y cajas que recibieron ayuda durante la reestructuración bancaria. Esas promotoras no llegaron a solicitar licencia para construir viviendas en el polígono residencial, explica el portavoz de la asociación Ofimático 2010, Juan José Yáñez, quien atribuye el destino que han tenido estas parcelas compradas, ahora sin visos de que en ellas se vaya a edificar, a la "defectuosa gestión" del Ayuntamiento, que adjudicó en 2011 las obras de urbanización, que la Justicia anuló tres años después.

Yáñez evita concretar cuántas empresas han visto como sus terrenos acababan en la Sareb o en propiedad de los bancos y señala que alguna está integrada en la asociación que representa y que engloba a casi una veintena de sociedades y particulares con intereses inmobiliarios en el ofimático. "La falta de seguridad jurídica de las licencias de primera ocupación que se van a conceder y los anuncios sobre las revisiones al plan general para la modificación del ámbito han hecho que nadie quiera solicitar licencias en un lugar que se ha convertido en un avispero", argumenta.

El también secretario general de Aproinco, que agrupa a promotores inmobiliarios de la provincia, informó de ello el jueves en el debate de la Asociación Metropolitana 3.0 sobre el futuro del ofimático, en el que participaron miembros de la Corporación local e intervinieron promotores, cooperativistas y residentes en San Vicente de Elviña afectados por la tramitación del proyecto residencial en las dos últimas décadas. Yáñez apeló al cumplimiento del protocolo establecido en verano de 2016 por el Concello, la Xunta y los promotores, todos con parcelas en el ofimático, para garantizar el desarrollo completo del mismo después de que finalicen las obras de urbanización, cuyo plazo de ejecución concluyó ayer. El Gobierno local asegura que están "a punto de terminar".

En ese protocolo se acordó retomar los trabajos de urbanización del ofimático que se habían paralizado por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 2015 que anuló el pliego de condiciones mediante el que se adjudicó el proyecto. Además el Concello se comprometió a realizar el proyecto de urbanización definitivo de todo el polígono para dotarlo de espacios libres y zonas verdes, cambiar el plan parcial para excluir el margen derecho de Alfonso Molina y la zona de desarrollo de Adif y modificar la reparcelación para adaptarla al nuevo plan parcial.

"Si una empresa privada hace lo que quiere hacer el Concello, está en la cárcel. Vais a meter allí a gente sin áreas verdes ni espacios libres. No ha habido recepción de nada. Porque no se cumple el protocolo. Si se hubiera cumplido y estuvieran contratadas definitivamente las obras de todo el ámbito, ajustada la reparcelación y adaptada a la modificación del plan parcial, no habría problema jurídico. Y ahora ya hay alguna empresa que está en quiebra y con su suelo en las entidades financieras y en la Sareb", protestó Yáñez en el debate en una intervención en la que se dirigió al edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela.

El concejal informó ayer a las cooperativas, de las que tres ya han remitido la documentación para solicitar la licencia de primera ocupación, de que la urbanización del ofimático está "acabada al 90%". El final de la obra depende de que Gas Natural Fenosa dote de suministro al polígono y ejecute la conexión desde la avenida de Monelos con la subestación de Eirís, además de la retirada de las torres de media tensión, necesaria para poder concluirse la pavimentación en este punto. La compañía explicó ayer que la próxima semana iniciará la fase final de sus trabajos.

Yáñez compartió la preocupación de los cooperativistas por los retrasos en la concesión de las licencias, que considera que son de "dudosa legalidad" por la falta de cumplimiento del protocolo, pero matizó que los promotores no tienen intención de impugnarlas.