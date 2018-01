El cura vuelve a un cartel de Carnaval "que reivindica la libertad"

El Carnaval empieza en A Coruña este viernes y se prolongará hasta el 14 de febrero, según anunció esta mañana el concejal de Culturas, José Manuel Sande. Al cartel, elaborado por María Álvarez Hortas, vuelve el tema religioso. El año pasado, el dibujo de un hombre disfrazado de Papa con una copa de vino en una mano y la nariz y la mejilla sonrosadas fue muy críticado, e incluso el edil de Culturas fue imputado por un presunto delito contra los sentimientos religiosos.

En esta ocasión, el cura no falta en el cartel, también con la nariz roja. Aparece junto a una viuda y un policía, así como dos jóvenes y una sardina. "Reivindica la libertad", explicó Sande. No es el único cartel que ha elaborado Álvarez Hortas. "Son para distintos públicos, de diferentes franjas de edad. Algunos seguro que no son capaces de identificarlos todos", añadió. Uno de ellos se centra en series y películas, en el que se puede ver a Rey, de Star Wars, o a Eleven de Stranger Things. El cartel político muestra a Trumpo y un combate entre Rajoy y Puigdemont, con Pablo Iglesias con la bandera de Venezuela. Entre la ilustración de cantantes se pueden identificar a Lady Gaga, Conchita Wurst o Freddie Mercury.

La programación está cargada de actividades para niños y mayores. A partir del sábado, el Pequeno Circo de Entroido se instalará en la plaza de María Pita con talleres, juegos, pasacalles, espectáculos y bailes. El concurso de carrozas y comparsas se celebrará este sábado. El desfile, con un recorrido de 1,9 kilómetros, comenzará en la avenida de la Habana y finalizará ante el Ayuntamiento.

El lunes 12 de febrero se presenta el libro Choqueiros. Breve crónica histórica do Carnaval na Coruña, de Xosé Alfeirán. El acto será a las 20.00 horas en el Círculo de Artesanos. El martes será el gran día con las ofrendas florales, el concurso infantil de disfraces y la fiesta choqueira en la calle de la Torre. El toque musical lo pondrá el grupo Los Mecánicos. La quema del Dios Momo cerrará las fiestas el miércoles 14 de febrero a las 21.30 horas en la playa de San Amaro.