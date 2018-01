Los sindicatos advierten de la "desatención" a las víctimas por la falta de juez en Violencia

La falta de magistrado durante esta semana en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer afectará directamente a las víctimas, que estarán "desatendidas". Así lo aseguran los sindicatos, al tiempo que exigen al Ministerio de Justicia que en sus presupuestos incluya financiación para sustituir al juez titular durante sus días libres. La negativa del Gobierno central a cubrir el puesto esta semana -su titular asiste a un curso formativo- ha provocado la suspensión de 30 declaraciones y seis juicios programados desde hace meses.

El pasado mes de agosto fue la primera vez que la unidad que se encarga en exclusiva de los casos de violencia machista se quedó sin magistrado. Parte de su trabajo, como los juicios rápidos, al igual que esta semana, fue asumido por el juzgado de guardia. Entonces, el Ministerio de Justicia alegó que ya había agotado la totalidad de la partida presupuestaria reservada en 2017 para sustituir jueces. Los representantes sindicales aseguran que "esa excusa" ya no es válida, pues estamos a comienzos de año.

"Esta solución implica no solo retrasos en las decisiones civiles, sino también en las penales, que son urgentes. Esta situación afectará directamente a las víctimas de violencia machista, que no estarán atendidas por personal con formación específica sobre su problemática", denuncia Raquel Estévez, delegada provincial de Xustiza del sindicato CCOO. La representante de los trabajadores explica que, en el caso de que el juez de guardia deba trasladarse, por ejemplo, al levantamiento de un cadáver, y llegue un caso de violencia sobre la mujer, tendrá que esperar a que el magistrado regrese para ser atendido.

El representante de UGT Xustiza, Sergio Riveiro, advierte de que la situación es "muy preocupante" porque "da la sensación" de que "nunca más" se va a sustituir al juez especializado en violencia de género. "Empieza a ser un mal endémico y es muy grave. Se hizo un ERE encubierto con los jueces sustitutos al principio de la crisis y ahora las plazas no se cubren. Es una barbaridad", subraya Riveiro, quien insiste en que "las primeras afectadas son las víctimas" porque es "imposible que el juez de guardia pueda atender dos juzgados a la vez". Desde SPJ-USO coinciden en que la unidad debe disponer de un juez "en exclusividad" todo el año porque considera "imposible compatibilizar" el trabajo de la guardia con el específico de Violencia sobre la Mujer. "No son dioses para estar en dos sitios al mismo tiempo. Esto ya debería de estar previsto de antemano, no improvisado sobre la marcha. Debería de existir ya un protocolo de actuación para estos casos", señala el portavoz del sindicato, Roberto Carballo.

"Es una aberración que el juez de guardia se haga cargo de Violencia sobre la Mujer", recalca el representante de Alternativas na Xustiza, Javier Fernández, quien demanda a la Xunta que "presione" al Ministerio de Justicia para que haya "presupuesto suficiente para sustituir al juez". El portavoz de los trabajadores recuerda que el Gobierno gallego tiene transferidas las competencias de Justicia, por lo que considera que su "obligación" es "presionar", al igual que hizo "para conseguir el juzgado de cláusulas suelo".

El Colegio Provincial de Abogados advierte de que la solución de que el juzgado de guardia asuma la carga de trabajo del especializado en violencia de género "no sólo repercutirá a un juzgado, sino que habrá otro que se verá afectado por esta decisión". La entidad colegial destaca que la situación "llama la atención", pues asegura que "otras bajas y ausencias de los titulares de otros juzgados se están cubriendo con normalidad".

"El Juzgado de Violencia no puede vivir esta situación de desamparo presupuestario. Tiene que estar cubierto en todo momento y hay que tener una previsión coherente proporcional a su volumen. No puede estar sujeto a si habrá dinero o no, se debe realizar un esfuerzo para que esta situación no se repita", asevera el decano del Colegio de Abogados, Augusto Pérez-Cepeda.