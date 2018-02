El Concello garantiza que hará la consulta vinculante sobre los muelles a partir de abril

El concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, confirmó ayer que habrá consulta ciudadana sobre el uso de los terrenos portuarios, pero que será a partir del mes de abril. Y es que es para entonces cuando se prevé la realización de un foro de debate en el que se tratará el futuro de la fachada marítima. "Lo primero es llegar a un contrato con la ciudad en el que definamos entre todos y de forma seria los usos. Una vez que tengamos ese debate es el momento de hacer la consulta, cuando la gente tenga una opinión formada sobre las posibilidades que hay", explicó ayer Varela, en declaraciones a Radio Coruña, y matizó que la consulta será "vinculante", cuando menos, para el Gobierno local.

El foro se realizará en abril aunque, actualmente, se están realizando ya entrevistas con personas relacionadas con el sector productivo, académico y del asociacionismo, según comentó Varela que, en diciembre, alegó también que la consulta no se podía realizar porque ni la Xunta ni Puertos del Estado habían revelado el contenido del acuerdo que anunciaron en octubre, al margen del Concello, y en el que decidieron no vender Batería, La Solana ni Calvo Sotelo. "No sabemos qué preguntar. Es muy difícil elaborar una pregunta que tenga potencia sin saber qué quiere la otra parte", dijo Varela en diciembre, desde entonces, nada ha cambiado, ya que ni Puertos ni Xunta han dado más información sobre sus planes de futuro. "Nosotros nos comprometimos en el pleno y mantenemos nuestro compromiso", recalcó ayer el concejal de Rexeneración Urbana.

Un informe jurídico encargado por el Gobierno local sobre la celebración de esta consulta explica que la iniciativa deberá ser autorizada por el Ejecutivo central. En caso de que reciba luz verde, la consulta tendrá que ser convocada por la Xunta mediante un decreto y ejecutado entre los treinta y los sesenta días siguientes a la publicación de esa orden.

La conselleira de Medio Ambiente y consejera del Puerto, Beatriz Mato, no aportó ayer más luz sobre el convenio de Xunta y Puertos, comentó solo que es la Administración central la encargada de "hacer una propuesta" sobre el diseño de la fachada marítima y aseguró que los terrenos portuarios tienen "garantizado su uso público" y que se pondrán "a disposición del disfrute de todos los coruñeses". La portavoz del BNG, Avia Veira, se posicionó a favor de la consulta porque considera que facilitaría la participación de los vecinos. "Que se convoque sin esperar más para poder conocer la voluntad de los ciudadanos antes de que esté cerrado el futuro de los muelles", explicó.