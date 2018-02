La falta de juez de Violencia sobre la Mujer retrasa 4 meses 30 declaraciones y 6 juicios

La negativa a sustituir durante cuatro días de esta semana al juez de Violencia sobre la Mujer ha retrasado "entre cuatro y cinco meses" las 30 declaraciones y los seis juicios que estaban programados "desde hace meses" para estos días, según informaron fuentes sindicales. Las funciones urgentes de la unidad, como la celebración de las vistas rápidas, han sido asumidas por el juzgado que ejerce las funciones de guardia.

Una de las afectadas por los aplazamientos se presentó ayer por la mañana en el edificio de Nuevos Juzgados para pedir explicaciones sobre los motivos del aplazamiento de su caso hasta el próximo mes de mayo. "Le contamos que no tenemos juez y le dijimos que puede presentar una queja", comenta una de las trabajadoras del organismo que se encarga en exclusiva de los casos de violencia de género.

El pasado mes de agosto fue la primera vez que el Ministerio de Justicia denegó la petición de sustituto del titular de la unidad con motivo de sus vacaciones. En esta ocasión, el magistrado asiste a un curso formativo. "Ahora dicen que todavía no están aprobadas las cuentas. Son excusas", indican fuentes de CCOO, quienes aseguran que el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer informó de que esta semana iba a ausentarse y pidió "por los cauces legales" que lo sustituyesen. El Ministerio de Justicia indicó que distribuye anualmente una partida destinada a sustituciones entre los tribunales superiores de justicia y que corresponde "a cada uno de ellos la gestión de esos fondos". Este año, según el ministerio, todavía no se les ha comunicado a las comunidades autónomas el presupuesto anual que tienen a su disposición para sustituciones, "lo que no implica que no puedan nombrar sustitutos", pues en febrero "en modo alguno ha podido sobrepasar el presupuesto".

Los sindicatos judiciales advierten de la "desatención" a las víctimas, pues consideran "imposible" que el juzgado de guardia compatibilice sus tareas habituales con las del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Los representantes de los trabajadores temen que esta situación se "normalice". El representante de Alternativas na Xustiza, Javier Fernández, demanda a la Xunta que "presione" al Ejecutivo central. Desde el Gobierno gallego recordaron ayer que carece de competencias para cubrir las plazas de jueces.

El Colegio Provincial de Abogados advierte de que la solución de que el juzgado de guardia asuma la carga de trabajo del especializado en violencia de género "no solo repercutirá a un juzgado, sino que habrá otro que se verá afectado por esta decisión". La entidad colegial demanda que la unidad esté "cubierta en todo momento".