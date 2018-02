Moncho Valcarce, unha perda que deixa futuro

Na rúa da Franxa, onde agora están as oficinas da Facenda municipal, naceu Moncho Valcarce, o cura das Encrobas. Hoxe, no 25 aniversario do seu pasamento, o Concello da Coruña inaugura unha placa que o recorda na súa casa natal.

" Moncho Valcarce é desas persoas que marchan deixando tras de si unha sociedade

máis xusta da que atoparon. Moncho, do mesmo xeito que Domingos Merino , a quen hoxe

choramos, é desas contadas persoas que marchan deixando futuro tras de si", comentou o alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro. "Nunha cidade que adoeceu durante moito tempo de manter estatuas e honras a aqueles cuxo recordo se basea só na dor que causaron, é un acto de xustiza e recoñecemento que dende hoxe contemos cunha placa en recordo de Valcarce", dixo o rexedor municipal.