El arquitecto de Santa Lucía ve imposible implantar el centro de salud en el mercado

Encajar el nuevo centro de salud de Santa Lucía en el inmueble del mercado del barrio es una misión prácticamente imposible desde el punto de vista técnico. Este es el veredicto al que ha llegado el arquitecto José Manuel Gallego Jorreto, al que el Gobierno local encargó un estudio para que analizase cómo implantar ambos servicios en el mismo inmueble, como demandan gran parte de los vecinos desde hace años. Jorreto también aconseja ubicar el centro sanitario en una parcela distinta a la del mercado y el Gobierno local ya ha propuesto un solar municipal que aún no ha valorado la Xunta. El Concello y la Consellería de Sanidade deberán reunirse estos días para analizar las conclusiones del estudio y solventar en qué lugar irán las instalaciones

La implantación del futuro centro de salud de Santa Lucía en el edificio del mercado del barrio es tan compleja técnicamente que ha impedido al arquitecto de la plaza de abastos plantear una solución en el mismo inmueble acorde con los requisitos que la Xunta y el Ayuntamiento demandan. El estudio que José Manuel Gallego Jorreto ha realizado por encargo del Gobierno local para analizar esa convivencia de servicios que reclaman los vecinos desde hace años, entregado esta semana según lo previsto, concluye que ambas instalaciones "no encajan" en el mismo lugar.

Con la base de este informe, ahora el alcalde, Xulio Ferreiro, y el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, deben reunirse para decidir cuál es el siguiente paso en la resolución sobre la ubicación del nuevo centro sanitario anunciado en el mandato anterior. Este encuentro estaba en principio acordado para esta semana, pero ni el Concello, que no ha revelado el contenido del estudio de Gallego Jorreto, estaba ayer aún citado por el responsable autonómico ni la Xunta, a la espera de conocerlo, tenía fijada una fecha.

"He tanteado todas las posibilidades, pero no lo he conseguido porque no creo que se pueda conseguir. Con las condiciones que piden unos y otros, es imposible encajar el centro de salud y el mercado", resume el arquitecto. Según Gallego Jorreto, Sanidade solicitaba que la instalación sanitaria tuviera un máximo de dos alturas, con una planta baja amplia con espacio para el área de Urgencias y controles y registros, mientras que el Concello pedía que el inmueble dispusiese de un mercado abierto y dinamizador del barrio, un centro de salud y un centro cívico que reuniesen buenas condiciones. Los planteamientos estudiados por Jorreto, resalta, "tienen sus límites y no satisfacen plenamente a nadie". Su conclusión es la recomendación de que el centro sanitario se traslade a otra parcela: "El mercado no es el sitio idóneo para el centro de salud".

La incertidumbre se prolonga. Porque después de que el Concello y la Xunta abriesen en diciembre un periodo de negociación para resolver el problema, el Gobierno local ofreció a Sanidade una parcela municipal en la calle Falperra como alternativa, sobre la que la consellería aún no se pronunció. Y a finales de enero, todavía sin acuerdos por la ubicación del centro de salud, el PP aprobó en solitario en el Parlamento gallego -En Marea votó en contra y el PSOE y el BNG se abstuvieron- una proposición no de ley para que la instalación se sitúe en el mercado de Santa Lucía. La propuesta estaba respaldada por 3.200 vecinos del barrio.

El alcalde, a expensas de la próxima reunión con Almuíña, reiteró ayer la voluntad del Concello para alcanzar una postura común. "Estamos intentando dar todas las opciones posibles a Sanidade en el propio edificio de Santa Lucía, en una parcela en el barrio a escasos metros del mercado e incluso en parcelas en otros barrios de la ciudad que son más desahogadas. Le damos todas las posibilidades para que no haya excusas para no construir el centro de salud. Cada opción tiene sus pros y sus contras, hay que analizar el conjunto para ver cuál es la mejor", comentó Xulio Ferreiro.