Un tercio de los viajeros del autobús metropolitano usa las paradas del centro

El plan para que los autobuses metropolitanos llegasen hasta el centro de la ciudad cumple tres meses con un balance positivo en lo cualitativo y algo menos en lo cuantitativo. Desde el pasado noviembre, más de 200.000 viajeros han utilizado las nuevas paradas en el centro de la ciudad, lo que supone que uno de cada tres desplazamientos que entran o salen de A Coruña usa las nuevas estaciones del centro urbano. La cifra es aún mayor durante los fines de semana.

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, se mostró satisfecha con estos datos: "La primera fase ha dado resultados positivos y queremos seguir avanzando. Las nuevas paradas son muy útiles porque facilitan el transporte y no tienen una afección al tráfico".

"Por ese lado el balance es positivo", reconoce el concejal de movilidad sostenible, Daniel Grandío, quien atribuyó este éxito a la labor de la sala de pantallas del servicio de tráfico y al trabajo previo para evitar que la llegada de las líneas metropolitanas coincidiese con el principio del curso escolar.

No obstante, en el terreno cuantitativo la implantación del plan de transporte interurbano no ha cumplido las expectativas generadas que auguraban un aumento en la cifra de viajeros. "La realidad es que no se está traduciendo en una subida del número de usuarios", señala el responsable municipal. Las personas que "ya estaban cautivas", continúa Grandío, "están haciendo uso de las estas paradas, pero no hay un aumento significativo de usuarios y esto es un poco descorazonador".

En octubre, antes de que el plan entrara en vigor, estas líneas tenían una ocupación semanal de 61.710 viajeros, una cifra que apenas se incrementó en 368 personas en noviembre y 1.058 en diciembre. Pese a este modesto incremento, de menos de un 2%, la administración autonómica da por buenos los resultados de esta primera fase que concentró la mayor parte de los cambios. De hecho, las líneas implantadas dan servicio al 65% de los viajeros que mueve el sistema de transporte metropolitano.

En total estas rutas son usadas semanalmente por algo más de 60.000 personas, de las que 18.000 utilizan ya las paradas del centro urbano. En sentido salida de la ciudad, éstas concentran ya un 25% del pasaje, mientras que de entrada su utilización alcanza el 43% de los que utilizan el corredor este, por Os Castros, y un 35% los que emplean el corredor centro, por Alfonso Molina.

La puesta en marcha de la segunda fase, que incluye 17 líneas, en su mayoría procedentes de Arteixo y A Costa da Morte, está prevista para el próximo lunes 26 de febrero.

A partir de entonces, el 85% de los usuarios habituales del transporte metropolitano tendrá acceso al centro de la ciudad y solo quedará pendiente la implantación de las fases 3-4, para las que todavía no hay fecha.

"Son pocas expediciones. Espero que no haya ningún problema", señaló la responsable de Infraestruturas.

Estas dos últimas fases, en las que se incluyen los autobuses procedentes de Betanzos, Sobrado dos Monxes y Carral, suman un total de 66 frecuencias al día, el 19% del total, y un volumen anual de pasajeros de algo menos de 650.000.