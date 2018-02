Los consumidores nuevos de cocaína y las recaídas en heroína aumentan en la ciudad

El usuario de Aclad, C., en sus instalaciones.

El usuario de Aclad, C., en sus instalaciones. arcay/roller agencia

La Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga Aclad ultima los datos de su memoria de trabajo de 2017 y, a falta de las cifras oficiales, las agendas del año pasado revelan ya que por la puerta de la entidad han entrado más consumidores de cocaína que el anterior, muchos de ellos nuevos, que no habían intentado buscar ayuda antes. Dicen también que han aumentado los consumidores de heroína que han recaído en su adicción y que necesitan, de nuevo, de los servicios de Aclad para dejar a un lado la droga. "En todo el Estado están aumentando los consumidores de esta droga, después de varios años en los que disminuían. Nosotros, por ahora, no tenemos usuarios nuevos de heroína, pero sí más recaídas que en otros ejercicios", explica la psicóloga clínica y coordinadora de prevención de Aclad, Maite Lage.

En la entidad prevén que estas cifras suban con el paso de los años y que haya nuevos usuarios que intenten desengancharse de la heroína, no solo porque sea una tendencia estatal sino porque sus pacientes se lo cuentan, porque les hablan de que "han aumentado los puntos de venta en la ciudad" y porque saben que, como ellos años atrás, habrá otros consumidores que buscarán apoyo para dejarla.

Durante 2016, más de 2.000 personas fueron a la Unidad Asistencia de Drogodependencias, de los cuales 705 iniciaron un tratamiento en Aclad. Y es que, además del suministro de metadona, en las instalaciones de A Grela se ofrecen otros servicios, como las consultas ambulatorias -citas de psicología, de psiquiatría...-, como los programas dirigidos a las personas que ya no consumen drogas y los que se ofrecen a las personas que beben alcohol para que, si ingieren esta sustancia, sufran una reacción física.

En la calle de la Ermita hay también una Unidad de Día a la que, durante 2016, acudieron a iniciar un tratamiento 45 personas, algunas van a Aclad por orden judicial, otras, sin embargo, acuden de manera voluntaria y también como un seguro para sus familias, para que sigan confiando en ellos, para que no cierren la puerta que tanto les costó que volviesen a abrir, porque en Aclad los usuarios se someten, como los deportistas de élite, a controles. No les avisan de cuándo será su turno, así que tienen que mantener su adicción a raya si quieren aprobar un examen en el que no es posible copiar ni aprobar sin esforzarse. Las pruebas se incrementan en fechas señaladas, como las Navidades o el Carnaval.

Y, ante los profesionales del laboratorio no valen las artimañas que han aprendido a lo largo de los años, así que de nada sirven los chicles ni el colutorio ni la ducha fría, de nada el colirio ni la colonia por litros en el pelo y el abrigo, porque los análisis no mienten.