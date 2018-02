Ideas para Federico Tapia

El centro de salud de Federico Tapia se les queda "pequeño y anticuado" a sus usuarios y a los trabajadores. Dicen que están contentos con la atención que reciben, pero que no lo están tanto con la accesibilidad de este bajo convertido en ambulatorio ni con las instalaciones, que acumulan ya muchos años sin ser renovadas, ni siquiera con la zona, ya que siempre tienen problemas de aparcamiento. Los usuarios consultados en este reportaje se muestran favorables a trasladarse si ese cambio merece la pena, es decir, si el centro de salud les va a ofrecer mejores servicios que los que tienen actualmente, en definitiva, si acudir a consulta les va a ser más fácil que ahora.

La idea de que el mercado de Santa Lucía compartiera uso con el centro de salud era bien acogida por los usuarios, sin embargo, esa opción ha quedado fuera de la mesa de juego, ya que las condiciones que pone la Xunta para su construcción, como que estén todos los servicios en una planta o, como mucho en dos, no son compatibles con que se mantenga la actividad de la plaza de abastos.

El Concello le propuso también a la Xunta que utilizase una parcela del Paseo de los Puentes, que es de titularidad municipal, para erigir este centro de salud, sin embargo, ese terreno también fue descartado por la Consellería de Sanidade ya que considera que está demasiado alejada de la población a la que debe dar servicio. Sobre la mesa está también la última opción que el Concello le presentó a la Xunta, el pasado viernes, una parcela en la calle Falperra, que cuenta, según explicó el alcalde Xulio Ferreiro, con "accesibilidad directa con la mitad superior del barrio" y enlaza con la parte más baja con las escaleras mecánicas de Maestro Clavé y con los "trayectos hasta las principales paradas del transporte público del entorno". La Xunta se da diez días para resolver si, finalmente, acepta este suelo y si es posible construir el centro de salud con las condiciones requeridas. Como las demás opciones, tiene detractores y partidarios. Para algunos vecinos, construir en esa parcela supondría restarle al barrio un campo de juegos, sin embargo, para otros, vale la pena el sacrificio si, finalmente, los accesos son mejores.

Uno de los trabajadores del centro, que es también usuario, propone otro emplazamiento que nunca entró en las quinielas de Sanidade ni del Concello: "la primera planta del edificio de Tesorería, en la plaza de Vigo", explica Eduardo Bello.





Ana Yáñez - Vecina de A Falperra

"Si lo hacen en A Falperra, a mí me queda más cerca"

Si construyen el centro de salud en A Falperra a mí me viene todavía mejor que este, porque es más cerca de mi casa. El problema que tiene el centro de salud de Federico Tapia es que es muy pequeño y ya le hace falta una renovación. La atención es buena, pero sí que me gustaría que el edificio fuese más nuevo y tuviese mejores servicios.



Fran Patiño - Veciño da Falperra

"Sería un erro sacrificar esa zona de lecer na Falperra"

Para min, sería un erro que o Concello renunciase a esa parcela que ten na Falperra para construír o centro de saúde, porque é o único lugar que hai no barrio, ademais do parque de Santa Margarita, para que os nenos poidan correr e pasar o seu tempo de lecer. O lugar ideal era o mercado de Santa Lucía, pero din que non se pode xa facer alí.



Belén Arce - Veciña da Falperra

"Este centro de saúde precisa unha renovación"

Este centro de saúde, desde logo, precisa unha renovación. A Xunta pon moitas condicións para construír o novo ambulatorio, como que estea todo só nun andar. Na parcela que lle ofrece o Concello na Falperra, non sei se poderán facer todo iso que queren, como mellorar a accesibilidade, porque tampouco é un terreo moi grande. Ao final, farán o que queiran sen preguntar nada.



Manuela Romero e Eduardo Castro - Veciños da ronda de Nelle

"Aquí non hai onde aparcar e hai costas para as persoas maiores"

Aquí estamos contentos, o centro de saúde quédanos cerca da casa. O malo é que non hai onde aparcar e hai costas que se fan complicadas para as persoas que sexan maiores ou que estean enfermas. Todo o que sexa para mellorar é bo. A nós a parcela da Falperra tamén nos vai ben porque nos queda preto da casa e poderiamos ir a andar.



Eduardo Bello - Traballador do centro

"O mellor sitio sería o primeiro andar de Tesourería"

O primeiro andar do edificio de Tesourería na praza de Vigo está baleiro e reúne as condicións necesarias para o centro de saúde, ten mellor accesibilidade, ten a parada de taxis diante e non ten costas. A accesibilidade tamén é boa na Falperra. Que o centro de saúde estivese no mercado de Santa Lucía era o ideal, pero non se poden manter os dous servizos.