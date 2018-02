"Los turistas quieren un guía porque buscan más una experiencia que un destino"

La Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia celebra este miércoles el Día Internacional del Guía Turístico con una visita guiada por la Ciudad Vieja. Una iniciativa que, además de servir como festejo, destinará los donativos de los participantes a Aspronaga. Su vocal en A Coruña, Iria Varela, hace un repaso a la situación actual de su profesión y del turismo gallego que, apunta, "está en auge". Esta coruñesa lleva nueve años como guía, aprendiendo día a día para conocer los secretos de la ciudad y transmitirlos a sus visitantes.

- ¿Cómo definiría la figura de un guía turístico?

-Es la cara visible de una ciudad. Tú llegas a una ciudad y te puedes poner delante de un edificio y decir "qué bonito" pero no sabes todos los secretos e historias que tiene detrás. Un guía es quien cuenta esas historias. Así puedes conocer a fondo una ciudad, un monumento, un museo... Somos los transmisores de lo que estás viendo.

- ¿Por qué un turista se siente atraído por las visitas guiadas?

-Porque la gente busca más una experiencia que un destino, y un guía aporta esa experiencia. Hoy en día, muchas cosas las puedes encontrar en internet así que por eso los turistas buscan algo más. Cada vez hay más demanda de las visitas guiadas.

- ¿Qué cosas ofrecen que no se puedan encontrar en internet o en guías de viajes?

-Los secretos. La gente se queda con las anécdotas, cosas que no puedes encontrar en una guía de viajes. Hablamos de la arquitectura, de por qué algo es así y de cómo fue creciendo la ciudad para luego relacionarlo con diferentes acontecimientos y leyendas. Historias que conocemos la gente que somos de aquí.

- ¿Ayuda a un guía hacer la visita por su ciudad natal?

-Por supuesto. Los que guiamos por A Coruña hemos crecido y vivido en esta ciudad. Casi toda nuestra familia es de aquí. Así conoces un montón de cosas que en las guías no aparecen.

- ¿Cómo os afecta internet?

-Creo que no nos afecta, nos ayuda y complementa. Nosotros estamos en constante reciclaje porque en todo momento estás aprendiendo y buscas cosas nuevas. En los tours, siempre te hacen una pregunta sobre la que luego puedes investigar en internet.

- ¿Cuál es la situación laboral del guía turístico?

-Ha cambiado por la liberación del mercado. Yo creo que somos una figura necesaria, no imprescindible. Tú puedes ir a un sitio y no querer ir con un guía. Pero sí que es cierto que la gente que viaja con un guía, nos sigue llamando.

- ¿Os han perjudicado los free tour ?

-No. Los que van a los free tour no suelen ser personas que nos contratarían. Además, creo que lo de free es un poco relativo porque trabajan con donativos. En el Reino Unido tuvieron que cambiarle el nombre por una sentencia porque realmente no es gratis. Aun así, las agencias de viajes siguen llamándonos a nosotros. Los free tour solo nos afectan a pie de calle. En Santiago, por ejemplo, hay visitas de este tipo todos los días.

- ¿Hay comunidades autónomas que no exigen licencia para trabajar de guía turístico?

-Sí. Aunque Galicia, por ejemplo, sí que la exige. Desde que cambió el decreto, todos los graduados en Turismo reciben la licencia. Lo cual no quiere decir que estés preparado. Pero si tienes la licencia, estás habilitado para poder trabajar de guía.

- En las capitales europeas hay muchas empresas que ofrecen free tours , ¿también se pide esa acreditación?

-La normativa europea cambió así que ahora si eres guía en cualquier comunidad autónoma de España, puedes ir y guiar en otro sitio. Está liberalizado el sector. De todas formas, entre los guías oficiales hay mucho respeto. Yo no me voy a meter en un territorio que no domino.

- ¿Qué tipo de turista llega a la ciudad y solicita sus servicios?

-Hay un poco de todo pero destaca el turista nacional, sobre todo de Madrid o gente del sur, que en verano busca un tiempo menos caluroso que el de sus ciudades. Suelen ser personas de entre 40 y 50 años o familias enteras y parejas jóvenes.

- ¿También trabajan con los cruceristas?

-Sí. Suelen ser viajeros americanos, alemanes o británicos. Los cruceros vienen muy bien para la ciudad. Tenemos muchos tours que terminan en María Pita, así que comen y compran algún souvenir por la zona.

- ¿Cómo ve el turismo gallego?

-Creo que Galicia está ahora mismo un poco en auge. Hay gente que con la crisis dejó de viajar al extranjero y ahora lo hace por España. Para un vasco o un catalán, A Coruña es un destino barato, donde se come bien y hay cultura, naturaleza y playas. Además, Santiago atrae a muchísima gente que luego quiere seguir conociendo otras ciudades gallegas.

- Para celebrar el Día Internacional del Guía de Turismo organizan una visita guiada por la Ciudad Vieja, ¿cuál es la historia que más le gusta contar?

-La vida de María Pita. Es apasionante. Su profesión, sus maridos y cómo tomó las riendas para hacerle frente a las tropas inglesas. Es algo que me encanta.