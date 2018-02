El Coliseum alerta de la venta fraudulenta de entradas para Sabina y 'OT' en internet

La venta fraudulenta de entradas para conciertos en los que se prevé que se agote el aforo en cuestión de horas vuelve a acechar a la programación del Coliseum. En el portal Viagogo se ofrecen billetes para Operación Triunfo en sectores que ya están agotados y también se pueden comprar entradas para la actuación de Joaquín Sabina, el 21 de abril, cuando, según consta en la página web del artista, todavía no han salido a la venta, aunque lo harán "próximamente".

El director del recinto, Javier Rodríguez, alerta a los seguidores de estas giras de que se trata de "un fraude", ya que esta página pone a la venta entradas que no le pertenecen y, en muchos casos, a un precio superior al que tienen en taquilla, y anima a las personas que quieran asistir a cualquier acto programado en el multiusos de Lavedra a que compren las entradas a través de los portales oficiales, en internet, por teléfono o en la plaza de Ourense, donde se realiza la venta física de entradas y se ofrece información sobre la programación.

No es la primera vez que el Coliseum se encuentra con que, a las puertas de su recinto, hay personas que no pueden pasar a pesar de que hayan pagado una entrada, muchas veces, a un precio superior al que hubiesen abonado de haberlas comprado en taquilla. "Nos pasó en el concierto de Ricky Martin y en el anterior de Sabina y nos encontramos, realmente, con situaciones muy desagradables, con decenas de personas que no saben que han sido estafadas y a las que hay que decírselo, cuando, a lo mejor, han recorrido cientos de kilómetros para ver a un artista o se han gastado cientos de euros para estar allí", explica Rodríguez. En este caso, son los promotores de los conciertos los que deciden qué hacer con este público que carece de una entrada legal. "No es una reventa. Es un portal que vende entradas que no están en su poder", sentencia Rodríguez. Y es que, para controlar la reventa hay ciertos sistemas que se utilizan -que no se deben revelar para no ofrecer información a los que intentan cometer este acto delictivo- y que alertan a los organizadores de una posible venta irregular.

"En Viagogo lo hacen muy bien porque sale como una de las primeras opciones de venta de entradas si se hace la búsqueda a través de un buscador, están muy bien posicionados y, quien no los conozca, no sabe que sus entradas no son válidas", comenta Rodríguez.

"Como programamos conciertos en los que se agotan las entradas, estamos sufriendo la injerencia de este tipo de portales en nuestro día a día", comenta el director del Coliseum, que explica, además, que hay ya un movimiento "capitaneado por los grandes promotores y los principales artistas" para evitar que estas webs puedan seguir vendiendo entradas fraudulentas. Rodríguez apuesta por perseguirlas para que cumplan ante la Justicia y también por que se cierren y se erradiquen permanentemente.