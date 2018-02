El Puerto mantiene la venta de los muelles hasta que Xunta y Estado ratifiquen su pacto

La Autoridad Portuaria mantendrá en sus planes la venta de la fachada litoral hasta que la Xunta y Puertos del Estado hagan efectivo el acuerdo que anunciaron, a mediados de octubre del año pasado, por el que La Solana y los muelles de Batería y Calvo Sotelo tendrán uso público. Desde el anuncio, efectuado al margen del Concello, Xunta y Puertos del Estado siempre se han limitado a contestar que "siguen trabajando" en el texto, por lo que todavía no hay ningún protocolo firmado que garantice que estos terrenos portuarios no serán pasto de la especulación.

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobó ayer, con el único voto en contra del representante del Concello, el edil de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, sus presupuestos para 2018. En este documento, la entidad prevé ingresar 23,19 millones de euros en 2020 por la venta de terrenos que hayan dejado de tener actividad portuaria. A pesar de que en el consejo no se especificó qué muelles generarían estos beneficios, en su nota a los medios de comunicación, la Autoridad Portuaria habla de los acuerdos de 2004, de modo que, en esta primera fase, se incluirían Batería y Calvo Sotelo -una operación a la que, después, el Puerto añadió La Solana y el hotel Finisterre-. En su proyección de ingresos a largo plazo, la entidad prevé sumar en 2023 una aportación de 176,59 millones de euros por la enajenación de terrenos. Según los acuerdos que todavía siguen en vigor, este ingreso corresponde a la venta de San Diego y del muelle Petrolero.

"O aquí alguien miente y pretende vender o se están cerrando acuerdos en reservados, de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes y A Coruña no merece esto", dijo ayer Varela, tras participar en el consejo de administración, en el que afeó a la también consejera, conselleira de Medio Ambiente y virtual candidata del PP a la Alcaldía, Beatriz Mato, que votase a favor de una estimación económica que va en contra del anuncio realizado por el Gobierno gallego de proteger, cuando menos, La Solana, Batería y Calvo Sotelo de la venta.

Varela solicitó que se retirase este punto del orden del día para "actualizar" esos datos conforme al anuncio realizado por el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y su homólogo en la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Una petición que no fue atendida. "A mí me parece inadmisible que la Autoridad Portuaria no tenga más información sobre este tema e increíble que no actúe en consecuencia", dijo ayer Varela, en declaraciones a este diario. Tampoco se le ofreció información a los consejeros de la posición de la Autoridad Portuaria y de Puertos del Estado sobre el protocolo que les envió el Concello para buscar una solución global a la fachada marítima que pase por tener un uso público y no especulativo.

No hubo respuestas tampoco sobre cómo hará frente la Autoridad Portuaria a las deudas contraídas por la construcción de la dársena exterior de punta Langosteira. "La falta de información es una máxima en esta institución", resumió Varela. "No hablaron de San Diego, solo dijeron que las concesiones acaban en 2027 y que queda, por ahora, postergado. Yo creo es que están intentando distraer con Calvo Sotelo y Batería para tomar las decisiones sobre San Diego tras las elecciones municipales [que se celebrarán en 2019]", dijo Varela.

El concejal se mostró ayer muy crítico con la actuación de Beatriz Mato, después de que el pasado fin de semana, en declaraciones a Radio Coruña , la conselleira dijese que era el Concello quien tenía que ir "a llamar a la puerta" de la Xunta para sumarse a su propuesta de futuro de la fachada litoral.

"Me parece una actitud totalmente hipócrita, o no sabe lo que llevamos haciendo estos dos años y medio, porque el candado de los convenios lo abrió este Concello a través de su trabajo, o es cinismo, porque Feijóo ya conocía la propuesta que el Gobierno local le quería hacer a Puertos y nos puenteó para separar del camino al Concello. No es una estrategia leal ni adecuada, porque ya tuvo que recular con su voto a favor de la venta de La Solana. Ahora está alimentando la estrategia de la Xunta que no tiene más objetivo que dañar al Gobierno local a costa de su ciudadanía", explicó Varela a este diario.