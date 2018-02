El acusado de fingir tener cáncer para estafar alega que era adicto a drogas

Un hombre acusado de estafar a una vecina de A Coruña unos 90.000 euros alegando que padecía cáncer y que tenía que someterse a tratamientos caros ha vinculado los hechos con su adicción a las drogas y al alcohol. Así lo ha manifestado en el juicio celebrado ayer en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, en el que ha mostrado arrepentimiento. No obstante, sobre el dinero supuestamente estafado, ha admitido que percibió 12.800 euros, pero no los 90.200 que acusación particular y Fiscalía sostienen que recibió mediante esta supuesta estafa.

Los hechos se remontan a 2008, cuando el hombre hizo a la mujer unas obras en su vivienda. Según la Fiscalía, que en su calificación solicita una pena de cuatro años y medio de prisión y la devolución del dinero, al comprobar que la víctima vivía sola y tenía ahorros "urdió un plan".

Supuesto cáncer

El representante del Ministerio público, señala que, alegando que gozaba de mala salud, que estaba arruinado y que necesitaba urgentemente dinero para ser tratado de sus achaques, consiguió que la mujer le diese dinero. En una de las ocasiones, le manifestó también que tenía cáncer de testículos en una fase muy avanzada y que debía someterse a un tratamiento de Estados Unidos.

La denunciante, siempre según el escrito de calificación del Ministerio fiscal, le entregó en los años posteriores diversas cantidades de dinero. Además, convenció a su hermana para que le diese al procesado 8.000 euros. "Quería tapar huecos", ha dicho el hombre en la declaración que prestó ayer ante el tribunal, vinculando las peticiones de dinero con su adicción a las drogas y al alcohol en el momento de los hechos.

"Eran chaladuras", ha añadido al ser preguntado por el contenido de los mensajes que hubo entre él y la denunciante sobre peticiones de dinero. "Pero no existía", ha apostillado al negar que hubiese recibido en total 90.200 euros y reduciendo la cuantía a 12.800 euros, de los que ha abonado 8.000 euros.

En la misma línea, ha reconocido que el cáncer que dijo padecer "era una mentira y una tapadera para las drogas". "La engañé, pero no en esa cantidad", ha insistido al rechazar en varias ocasiones la cuantía que se le reclama.

