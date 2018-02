Una administración de Matogrande da un premio de un millón de euros

La Administración de Lotería número 47 dio un premio de un millón de euros. El establecimiento, ubicado en el número 20 de la calle Juan Díaz Porlier, repartió este premio asociado al Euromillones. "Nunca habíamos repartido tanto dinero", apunta un empleado de la administración, Pedro González, que recuerda que el año pasado tocaron en el mismo sitio 10.000 euros del juego del Joker.

De momento, el afortunado no ha pasado por la administración situada en Matogrande. "Al ser una cantidad grande, no tiene por qué venir aquí, así que a lo mejor no sabremos a quién le tocó", comenta. Aun así, los empleados se muestran "contentos" por repartir "tanto dinero".

El sorteo de El Millón es un juego asociado al Euromillones con un solo premio y que solo se juega en España.