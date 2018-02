Un encapuchado atraca tres farmacias en menos de dos horas y se lleva 900 euros

Un hombre encapuchado atracó en la tarde del jueves tres farmacias en un periodo de aproximadamente dos horas y consiguió robar un total de 900 euros a punta de navaja. El asaltante irrumpió en las farmacias del número 121 de San Andrés; el número 6 de Zalaeta y el número 5 de la ronda de Monte Alto, aunque de esta última no pudo llevarse nada. La Policía Judicial está investigando el caso para dar con el autor del robo.

El ladrón inició su recorrido en San Andrés, farmacia de la que se llevó 400 euros. Casi 45 minutos después, su objetivo fue el establecimiento ubicado en Zalaeta. "Iba encapuchado y entró con un cuchillo. El típico atraco con intimidación, no tiene mucha más historia", cuenta uno de los empleados de esta farmacia. Así se lo relataron sus compañeros, pues él no se encontraba trabajando en el momento en el que se efectuó el robo. "Había clientes en la farmacia, así que cuando entró y pidió el dinero de la caja, se lo dieron sin oposición", cuenta. El asaltante consiguió en Zalaeta la mayor suma de dinero, un total de 500 euros.

Sobre las 19.30 horas entró a la farmacia del número 5 de la ronda de Monte Alto para continuar con sus atracos, aunque de este establecimiento no consiguió sustraer nada. Ahí finalizó su recorrido pues no se registraron más denuncias por robo en farmacias. "Entró y dejó la navaja sobre el mostrador para acercarse a una compañera y decirle que cogiese una bolsa y metiese todo el dinero de la caja del día en ella", detalla una de las farmacéuticas que presenció el robo. En un principio, según cuenta la testigo, se asustaron, pero avisaron al asaltante de que "hay una alarma" en el establecimiento. "Le dijimos que si pulsábamos la alarma, la Policía llegaría en tan solo dos minutos", cuenta. Y así fue como el presunto autor de los otros dos robos dio marcha atrás y abandonó la farmacia. La mujer explica que "no amenazó" a nadie, simplemente salió fuera.

"Yo estaba hablando con una cooperativa por teléfono y me di cuenta de que intentaban robarnos, así que llamé a la Policía, que llegó rápido en apenas dos minutos pero el ladrón ya no estaba", declara la farmacéutica, que salió fuera del establecimiento para saber qué dirección iba a tomar el asaltante y poder comunicárselo a los agentes. "Salí a la calle y vi que iba muy tranquilo. Había dejado en un portal de al lado una bolsa, imagino que con dinero, y una cazadora. Cogió las cosas y se fue", revela.

El encapuchado consiguió 900 euros, aunque solo de las dos primeras farmacias atracadas. Los tres establecimientos alertaron de lo ocurrido a la Policía, que derivó al departamento Judicial la investigación del caso. Por las descripciones de los testigos, se busca a un solo hombre como presunto autor de los robos. La Policía Local, además, está analizando las cámaras de seguridad de las zonas para identificar al asaltante.