Setex pospone el cobro por pagar la ORA con el móvil pero no renuncia a aplicarlo

Setex-Aparki, la concesionaria del servicio de la ORA, niega que haya renunciado a cobrar los gastos de gestión de la aplicación mediante la que se pueden pagar las tarifas con el teléfono móvil, como informó el jueves el Concello. El presidente de la empresa, Jaime López de Aguilar, aclaró ayer que la única decisión adoptada es aplazar, tanto en A Coruña como en todas las ciudades donde opera, el cobro del 10% de cada recarga que se haga en la aplicación, previsto para el próximo lunes, mientras se contesta al requerimiento efectuado por el Gobierno local, que le exige que no aplique ningún recargo.

Tras conocer esta postura, el Gobierno local replicó que se mantendrá "firme y vigilante" contra el cobro de la comisión, a la que califica de "injusta" porque considera que "no se adecua a la oferta presentada por la concesionaria" en el concurso, en la que manifestó que el pago a distancia no tendría costes para los usuarios. PP, PSOE y BNG también se oponen al cobro de la comisión, e instan al Gobierno local a que impida que la empresa lo aplique.

El Ejecutivo municipal aseguró además que "no permitirá" que se aplique "ningún tipo de recargo" ni que se causen molestias a los usuarios de la aplicación. Si Setex-Aparki incumple el contrato de la ORA, advirtió el Concello, se seguirán las "acciones que sean necesarias", entre las que mencionó la posibilidad de imponer sanciones a la empresa. La comisión municipal de Movilidad trató ayer este asunto, convocada por su presidenta, la edil del PP Begoña Freire. Según fuentes municipales, el interventor general del Ayuntamiento señaló ante este órgano que la solución a la posible aplicación de esta comisión es jurídica y no económica.

López de Aguilar, con quien este diario no pudo comunicarse el jueves debido a su indisposición física, señaló ayer que la cantidad que la concesionaria pretende cobrar no es un aumento de las tarifas, sino unos gastos de gestión de una aplicación que permite aparcar en varias ciudades españolas, de forma que si no se emplea, el usuario no ve incrementado el coste de la ORA.

Según afirmó, el pliego de condiciones del concurso mediante el que se le adjudicó el servicio permite este cobro, por lo que considera que la decisión adoptada es "respetuosa" con la oferta realizada en su día. Cuando comience a aplicar el recargo, Setex-Aparki pondrá en marcha, de forma temporal y mientras se "clarifica" el requerimiento municipal, una medida con la que devolverá el 10% de la tarifa que se abone mediante el teléfono móvil, aunque destacó que esto no supondrá una renuncia a su derecho a cobrar ese porcentaje.

El presidente de la concesionaria se declaró "muy sorprendido" por la información hecha pública el jueves por el Concello en referencia a la supuesta renuncia a cobrar una comisión por el uso de la aplicación e-park. "Nos han hecho un requerimiento que contestaremos diciendo que no estamos de acuerdo", aclaró López de Aguilar , que considera normal que el Ayuntamiento pueda tener dudas sobre la iniciativa de la empresa, pero que eso no implica que se decida no ponerla en marcha, a pesar de que se posponga con relación a la fecha programada inicialmente.

"El monedero electrónico de la aplicación no es de A Coruña, porque se puede utilizar en Santiago o Santander", destacó el presidente de Setex-Aparki, quien entiende que la concesionaria no depende del permiso municipal para cobrar una comisión por la recarga. La contestación que pretende ofrecer al Gobierno local es que aparcar usando la aplicación electrónica "no conlleva costes", sino "recargar el saldo para aparcar en cualquier ciudad".

"Daremos un poco más de plazo para que tanto el Ayuntamiento como los usuarios puedan comprender cuál es la situación realmente", comentó López de Aguilar sobre el retraso en el cobro de la comisión por recargar el monedero de la aplicación, aunque insistió en que no dará marcha atrás en esa decisión.