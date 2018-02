Plazo sin fecha para resolver el pago de la ORA por móvil

La concesionaria de la ORA, Setex-Aparki, se ha dado un plazo, que no concreta, para tratar "con más tranquilidad" la aplicación de una comisión de hasta el 10% a los usuarios que recargan el monedero con el que pagan los tiques por teléfono. Ayer, cuando preveía empezar a cargarla, no la aplicó en ninguna ciudad

El 26 de febrero, ayer, era la fecha a partir de la cual la concesionaria de la ORA iba a aplicar una comisión de hasta el 10% por gastos de gestión en la recarga del monedero con el que se paga el estacionamiento regulado a través del teléfono móvil. La empresa, Setex-Aparki, descartó poner en marcha esta medida en A Coruña y en otras doce ciudades españolas en las que pretendía hacerlo desde ayer. La concesionaria ha decidido aplazarla "para clarificar dudas que han surgido con los ayuntamientos". ¿Hasta cuándo? La empresa no lo precisa. "Vamos a darnos más plazo para tratar el asunto con más tranquilidad", afirma el presidente de Setex, Jaime López de Aguilar.

En el caso de A Coruña, la paralización de los planes de Setex se produjo una semana después de que la firma informase por correo a los usuarios del recargo en la aplicación e-Park con la que se abona el estacionamiento por móvil. El Gobierno local asumió en principio a disgusto las intenciones de la concesionaria porque los pliegos del concurso, redactados en el mandato del PP, permitían el cobro de "posible comisiones" por cuenta del usuario. Tras las molestias vecinales y la protesta de la oposición municipal, revisó el contrato e instó a Setex a dar marcha atrás.

El jueves pasado, amparado en las condiciones de la oferta de la licitación de la ORA, que no atribuye gastos extras a los usuarios por el uso del teléfono, el área de Mobilidade advirtió a la empresa de que si aplicaba una comisión incurriría en un incumplimiento del contrato y podría ser sancionado por el Concello. Un día después López de Aguilar matizaba que la concesionaria posponía el cobro por pagar la ORA con el móvil pero no renunciaba a aplicarlo.

La medida no ha entrado en vigor en la fecha inicialmente prevista, para la que el sistema electrónico de cobro ya había empezado la adaptación y ha tenido que ser reajustado. Setex no renuncia a aplicar el suplemento porque defiende que "no se carga el aparcamiento ni las tarifas de la ORA sino la recarga del saldo de un servicio". Estos argumentos formarán parte de la respuesta que dará la empresa al Concello en el requerimiento que le trasladó la semana pasada cuando revisó el contrato. "Creo que llegaremos a un común acuerdo", comentó ayer el presidente de la concesionaria, que espera resolver las dudas de los ayuntamientos y adaptar la medida al mismo tiempo en todas las ciudades en las que gestiona el servicio.

Hasta que no se aclare cómo se resolverán las recargas de los monederos electrónicos, Setex asumirá la totalidad de la comisión que pretendía establecer por los gastos de gestión de la aplicación e-Park. "El de A Coruña es uno de los contratos más importantes que tenemos", apunta López de Aguilar.

Los grupos municipales del PP, PSOE y BNG criticaron en los últimos días los planes de Setex de cargar el uso del móvil para pagar la ORA y exigieron al Gobierno local que los impidiese, como en un principio ha hecho tras analizar el contrato. El concurso del aparcamiento regulado lo convocó el anterior Ejecutivo y Setex ya había sido propuesta para gestionar el servicio. El Gobierno de Marea rechazó municipalizarlo y otorgó la concesión a esta empresa para evitar que su revocación supusiese un coste elevado para el Concello.