El pleno da luz verde para iniciar la recuperación de la titularidad pública de la Solana

El Gobierno local lleva al pleno de esta tarde la modificación del Plan General de Ordenación Municipal para devolver a la parcela de La Solana la calificación urbanística de suelo de titularidad pública. Se trata de una aprobación inicial para afianzar sus argumentos ante posibles alegaciones y posteriores recursos ante la oposición de la Autoridad Portuaria y Finisterre SA a su recalificación en el trámite medioambiental.

►Hasta aquí la retransmisión del pleno municipal de A Coruña en LA OPINIÓN. Hasta la próxima sesión.

►Aprobada la moción de Marea que solicita al Gobierno central la devolución a los ayuntamientos de la autonomía financiera que les permita invertir los remanentes y superávits. El PSOE la apoya y el PP vota en contra

►Aprobada la moción del PP que exige al Gobierno local que licite con la mayor celeridad los contratos municipales ya caducados o aquellos que están a punto de hacerlo, como los de servicios complementarios de deportes, la recogida de basuras o la limpieza viaria. El PSOE apoya la iniciativa y Marea vota en contra.

►El PP reclama la solución de problemas relacionados con la eficiencia energética en el alumbrado público debido a la acumulación de protestas vecinales. Lo ha hecho la edil Begoña Freire en una exposición en la que repasó problemas que advierte en la ciudad y criticó la gestión del Gobierno local en numerosos aspectos sin relación con la iluminación. La socialista Silvia Longueira respalda la iniciativa pero critica la "doble moral" del PP en estos aspectos al tumbar iniciativas legislativas populares sobre eficiencia energética. La concejal de Medio Ambiente enumera medidas sobre alumbrado ejecutadas en el mandato y censura medidas energéticas promovidas por el PP, como el desmantelamiento de las energías renovables o el impuesto al sol. La moción del PP es apoyada por el apoyo que recibe del PSOE.

►El PP defiende el mantenimiento de la prisión permanente revisable con el objetivo de "proteger a la sociedad de quienes no están rehabilitados y no pueden reinsertarse" para que no salgan del penal, para la que existe una proposición de ley en el Parlamento. El PSOE y Marea Atlántica se oponen porque entienden que vulnera los derechos fundamentales y porque "la cadena perpetua no tiene cabida en la sociedad". La moción es rechazada.

►La Corporación aprueba por unanimidad la ubicación de un centro cívico en el barrio de Riazor, para el que el PSOE mediante una moción propone alternativas como locales céntricos sin uso o los bajos del Playa Club. El PP suscribe la iniciativa y pide dotación de infraestructuras para el propio centro cívico, además de criticar la falta de inversión municipal en instalaciones sociales durante este mandato. La concejal del Gobierno local Silvia Cameán recuerda la inversión en el centro de baja exigencia de Orillamar para personas sin hogar y aprueba que se haga un estudio para ubicar un centro cívico en Riazor.

►La Corporación debate dos mociones, del PSOE y Marea, sobre el sistema de pensiones. Hay pensionistas en la tribuna de público siguiendo la sesión. Los dos grupos respaldan las movilizaciones públicas que reclaman el aumento de las pensiones para este año y la actualización de las mismas con el índice de precios al consumo (IPC). El PP admite la necesidad de "reequilibrar" el sistema de pensiones pero remite al Pacto de Toledo para solucionar la cuestión y alcanzar la "sostenibilidad" pretendida, no sin criticar la congelación del sistema que atribuye al Gobierno estatal socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y el "hundimiento" de las pensiones en gobiernos de "izquierda" como en Portugal y Grecia. La concejal de Marea, Silvia Cameán, calificó de "vergonzosa" la subida de las pensiones en un 0,25% y censuró las reformas laborales emprendidas por el Gobierno popular por haber causado déficit en la Seguridad Social. La enmienda del PP es rechazada por el PSOE y Marea. Cada uno de estos grupos respalda las mociones y el PP se abstiene en cada una, por lo que son aprobadas.

►El pleno aprueba las dos primeras mociones presentadas, que se han debatido de forma conjunta. El PSOE y el BNG reclaman el apoyo a los trabajadores de Justicia y la recuperación de las negociaciones de la Xunta con el personal de Justicia para demandar igualdad salarial y no discriminación en el ejercicio de sus funciones. El PSOE no aceptó una enmienda del PP. El edil popular Miguel Lorenzo reprochó las criticas a la "ineficacia" de la administración de Justicia, admitió el conflicto y hizo una llamamiento a la negociación, "sin imposiciones", en lugar de a la huelga. El concejal de Facenda, Eugenia Vieito, denunció la falta de inversiones en Justicia, en la que aprecia deterioro y falta de derechos retributivos. Marea votó a favor de las dos mociones y el PP, abstención.

►El pleno debate el cambio en el plan general para que la parcela de La Solana recupere la titularidad pública, pendiente del carácter que le concedan la Xunta y Puertos del Estado en el convenio anunciado entre ambas instituciones sobre la ordenación del borde litoral. El PP cambió cuando gobernaba el carácter del terreno de público a privado. El alcalde defiende la modificación "por interés general" y "voluntad de la mayoría de la ciudadanía". El edil del PSOE, José Manuel Dapena da el apoyo al cambio, pero insta al Gobierno local a justificar mejor la propuesta del cambio durante el periodo de exposición antes de su aprobación definitiva, como ha apuntado el secretario municipal en un informe. El concejal del PP Martin Fernández Prado, no le auguró recorrido al cambio y criticó al alcalde por "hacer postureo" con esta iniciativa urbanística. Ferreiro reiteró su defensa y criticó el "postureo" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por anunciar el convenio con Puertos el pasado octubre y no haberlo presentado aún. El inicio del proceso del cambio urbanístico queda aprobado con los votos favorables de Marea y el PSOE y la abstención del PP.

La portavoz del BNG, Avía Veira, no está presente en la sesión por enfermedad, al igual que el edil del Gobierno local Xiao Varela. El grupo nacionalista, por tanto, no vota en este pleno y tampoco expondrá las mociones que tenía previstas.

►El primer asunto del pleno es la aprobación del estudio de detalle que ordenará los volúmenes del estadio de Riazor, trámite necesario para ejecutar el proyecto de reforma de la cubierta del estadio. El concejal de Deportes, José Manuel Sande, explicó la necesidad de aprobar este paso para definir los acabados del recinto y la protección de estructuras contiguas. El PSOE respalda el trámite pero reclama mejoras en otras instalaciones deportivas de la ciudad para el mejor desarrollo del "deporte aficionado y femenino". El PP también apoya el trámite y critica que el estudio de detalle "se quede corto", censura la demora y el coste de la reforma del estadio y achaca al alcalde, Xulio Ferreiro, la "nefasta gestión" de la obra; también considera que la reforma "hipoteca el futuro del estadio" para los nuevos parámetros de accesibilidad y seguridad, para el que cree necesaria una intervención más profunda, y reclama mejoras para el fútbol base y en recintos y campos deportivos. El asunto es aprobado por unanimidad.

►En el apartado de las mociones los grupos presentarán, entre otras iniciativas, el apoyo a los funcionarios de Justicia, la licitación de servicios que aún carecen de nuevo contrato, la eficiencia energética del alumbrado público y la solicitud de un centro cívico para los vecinos de Riazor. LA OPINIÓN cubrirá el debate de estos asuntos y ofrecerá toda la sesión hasta el fin de las preguntas por ´streaming´.

►Buenas tardes. En media hora comienza el pleno municipal ordinario de febrero. La Corporación debatirá, a propuesta del Gobierno local, la aprobación inicial de una modificación en el plan general para devolver a la parcela de La Solana la titularidad pública, que el anterior Ejecutivo le retiró al considerarla privada. Otro de los asuntos será la aprobación del estudio de detalle de la ordenación volumétrica de la reforma del estadio de Riazor.