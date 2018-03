Condenado a trabajos para la comunidad por amenazar a su exnovia por Facebook

El procesado se dedicó a "causar temor y malestar" a su excompañera sentimental

Un hombre ha sido condenado a realizar trabajos para la comunidad durante un mes por amenazar a su exnovia a través de Facebook. En 2014, cuando tenía 28 años, el procesado se dedicó a "causar temor y malestar" a su expareja enviándole numerosos mensajes a través de la red social. El juez de Penal 6 indica en la sentencia que el sospechoso negó durante el juicio los hechos y alegó que le habían sustraído el teléfono móvil, desde el cual la policía judicial comprobó que se mandaron los insultos y amenazas. De hecho, el sentenciado denunció ante el 091 la sustracción del terminal.

El magistrado argumenta en el fallo que, ante la excusa del acusado, se debe acudir "a la prueba indiciaria", que lleva "a la consideración de que fue el autor de los mensajes". El fallo indice en que el imputado intentó simular que le habían robado el teléfono intercambiando mensajes con el supuesto ladrón, pero "por confusión" se respondió a él mismo desde su cuenta de Facebook. La víctima testificó durante la vista que muchas de las expresiones son "propias e inconfundibles" de su excompañero sentimental.

El juez destaca en la sentencia algunos de los mensajes que envió el condenado, bajo el seudónimo "visto visto": "Ten cuidado porque te puede pasar algo esta noche", "tengo ganas de darte una hostia a ver si se te quita la tontería de ser tan golfa", "les voy a joder la vida a los dos, que lo sepas", "te vi entrar en un portal que está en la calle Matadero, yo estaba muy cerca de ti y no te diste cuenta, me dieron ganas de darte una hostia, porque ibas acompañada, si no, te ibas a enterar, guapa"; y "cuanto te vea te vas a enterar, golfa de mierda".

El juez, además de 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad, impuso al procesado la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima o aproximarse a menos de 200 metros de ella, de su domicilio o lugar de trabajo durante seis meses, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante un año. Contra el fallo cabe presentar recurso.