El Hogar de Sor Eusebia asegura que no renuncia al proyecto 'Mi Casita'

El presidente del Hogar de Sor Eusebia, José Vicente Martínez Rico, admitio esta mañana que el proyecto 'Mi Casita', la construcción de módulos residenciales temporales para personas sin hogar que no quieren acudir a albergues, se mantiene entre sus planes, a pesar de haber quedado aplazado sin definición por el Concello por la imposibilidad de encontrar una parcela municipal para su instalación. Rico asegura que "no renuncia" a 'Mi Casita' "tarde lo que tarde", aunque explica que la institución benéfica "no puede ir más allá", por lo que deja la resolución "en otras instancias".

Diego Utrera, director del proyecto, calificó de "craso error" la renuncia temporal a la iniciativa y puso en duda la puesta en marcha, por parte del Gobierno local, de un centro de baja exigencia para personas sin hogar ni recursos.

El Hogar de Sor Eusebia informó sobre su balance de gestión en el año 2017, en el que atendió a 72 residentes en sus instalaciones de acogida. Se atendieron 28 solicitudes de ingreso y hubo 17 bajas voluntarias.