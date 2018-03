Fomento evita dar fechas para el inicio de sus proyectos en los accesos a la ciudad

La respuesta proporcionada ayer por el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, a la pregunta efectuada en la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados acerca de las principales obras que ese ministerio tiene pendientes en los accesos a la ciudad no despeja ninguna de las dudas sobre cuándo comenzarán. Niño no solo eludió dar plazos concretos para la puesta en marcha de la ampliación de Alfonso Molina y el puente de A Pasaxe, la instalación de las pasarelas peatonales y del enlace de Sol y Mar en la AC-12, sino que cuando la diputada coruñesa del PP Tristana Moraleja le reclamó claridad en este asunto, justificó no aportar fechas definidas.

"Quizás sea por llevar mucho tiempo en la Administración y ser consciente de que los plazos en definitiva siempre son un objetivo", destacó el secretario general de Infraestructuras, quien aseguró que el ministerio realiza un "seguimiento continuo" de todas las actuaciones programadas en los accesos a la ciudad. Según detalló, cuando Fomento redacta cada proyecto, lo aprueba y somete a información pública "sin dilación o con la dilación menor".

Niño añadió que tanto la Demarcación de Carreteras de Galicia como la Dirección General de Carreteras trabajan "con intensidad" en estas iniciativas, por lo que expresó su confianza en que "a corto plazo haya alguna actuación". El alto cargo de Fomento repasó los trámites efectuado en cada uno de los proyectos que este departamento tiene pendientes en A Coruña, pero evitó mencionar que acaba de conceder una prórroga a la empresa que redacta el proyecto de ampliación del puente de A Pasaxe para entregar el trabajo, que debería estar listo el próximo mes pero que ahora se retrasa de modo indefinido, ya que solo dijo que prevé someterlo este año a información pública.

Niño manifestó sobre Alfonso Molina que espera "a corto plazo" actuaciones en Alfonso Molina, pero no mencionó la respuesta que debe dar Fomento a las alegaciones presentadas al proyecto, sin las cuales no podrá presentarse el documento definitivo y licitar las obras. El Concello presentó varias reclamaciones al estimar que algunas modificaciones acordadas con el ministerio no se habían incluido, mientras que la Xunta ordenó que varios elementos patrimoniales en las márgenes de la avenida cuenten con una mayor protección.

En cuanto al cruce de Sol y Mar en Perillo, el secretario general recordó que la instalación de las pasarelas se licitó el 2 de marzo y que las ofertas económicas se conocerán el 16 de abril, mientras que la remodelación de este punto está en fase de información pública a la espera de contestación de las alegaciones. Según Niño, la licitación de las obras se efectuará "previsiblemente este año".