La muerte de 'Luna', en el Senado

"Me da igual, yo no vi nada", asegura la dueña de la perra Luna que dijo el conductor del coche que el pasado día 10 atropelló y mató al animal cuando le recriminaron su actuación. Los testigos consiguieron retener la matrícula del vehículo, lo que permitió identificar al propietario, que ha sido denunciado por la Policía Local por no prestar auxilio a la mascota, un caniche de ocho años cuya muerte destrozó a su dueña, según explicó su hija, Vanesa López.

El suceso ocurrido en la avenida de Glasgow, en el barrio de O Birloque, ha alcanzado tal trascendencia que el grupo parlamentario de En Marea ha decidido llevarlo al Senado para preguntar al Gobierno si proyecta incluir en la legislación española normas que obliguen a los conductores a auxiliar a los animales domésticos que sean víctimas de atropellos.

La senadora Vanesa Angustia es la autora de la iniciativa, en la que recuerda que el Código de Tráfico de Italia incluye el deber de prestar asistencia a las mascotas en los accidentes, con multas de hasta 1.559 euros para quien sea el responsable de los hechos, por lo que plantea la posibilidad de que en España se adopte una postura similar. La parlamentaria gallega considera una incongruencia que la Ley española admita que los animales sufren y sienten cuando no cuentan con la protección necesaria en estos casos.

La propuesta que En Marea efectúa en el Senado está respaldada por la asociación animalista Libera y la Fundación Franz Weber, que han desarrollado varias iniciativas en A Coruña en favor de los animales, como la participación en la campaña en contra de las ayudas públicas a los espectáculos taurinos. Para Libera, los argumentos empleados por el conductor que atropelló a Luna "no deberían servir de excusa" para evitar las sanciones que le puedan ser impuestas, como sucede ya en Italia, por lo que reclama que haya un respaldo jurídico para los animales en este tipo de situaciones.