Los trabajadores del Oceanográfico, en contra de los recortes presupuestarios

El 85% de la plantilla del Centro Oceanográfico de A Coruña se ha sumado a un manifiesto de los trabajadores del Instituto Español de Oceanografía en el que denuncian los constantes recortes presupuestarios que ha sufrido la institución desde el año 2014. Denuncian que, a diferencia de lo que pasa con los demás Organismos Públicos de Investigación, su presupuesto está ligado a la ejecución del ejercicio anterior, algo que, según explica Carmen Vázquez, trabajadora del centro coruñés y delegada de la CIG, pone en peligro proyectos que ya habían sido comprometidos, la reforma del edificio, la celebración de actos, la asistencia a conferencias y talleres fuera de la ciudad y también el arreglo de la maquinaria que los investigadores necesitan para poder desarrollar su trabajo.

"En A Coruña, por ejemplo, nos tenemos que poner de acuerdo entre los trabajadores para ver en qué se emplea el dinero, tenemos que pedirle a un compañero que no arregle una máquina o que no compre un aparato que le hace falta porque, si no arreglamos otra no podemos seguir con un estudio que ya habíamos empezado", comenta Carmen Vázquez, que tilda de "penosa" la situación.

El próximo martes, 20 de marzo, a las 12.00 horas, los trabajadores saldrán a la puerta del centro, al igual que lo harán el resto de sus compañeros en los otros nueve centros del Instituto Español de Oceanografía, para leer un manifiesto en el que se quejan de que su presupuesto para el próximo año vaya a contar con una "drástica reducción" con respecto a ejercicios anteriores. Y es que, si en 2013, el ejercicio se cerró con un 90% del presupuesto ejecutado, 2017 lo hizo con un 50%, por lo que prevén que los fondos que contarán en 2018 no superarán el 30% del presupuesto de 2017.

"Hay trabajos de este año que peligran, por ejemplo, estamos preparando una guía de los animales marinos con los que hemos trabajado a lo largo de estos años, que no sabemos si se podrá hacer", explica Carmen Vázquez, que, tal y como está la situación económica en la institución y a falta de que se aprueben los Presupuestos General del Estado, duda de que se puedan desarrollar todas las actividades programadas para celebrar el 50 aniversario de la entidad en A Coruña.

Vázquez pone el foco también en los investigadores -no funcionarios- que reciben fondos europeos y que augura que "no podrán acabar sus proyectos" y "no por falta de valía" sino por complicaciones económicas.

"Esta incapacidad para ejecutar el gasto comprometido en 2017 ha llevado a un ajuste adicional en gasto corriente en bienes y servicios, que solo permite disponer para 2018 de un 30% de lo presupuestado en 2017", denuncian los trabajadores del Oceanográfico, que mantendrán una reunión en Madrid con el director del Instituto el próximo viernes.