El PSOE coruñés mantiene su rechazo a apoyar en el pleno el área metropolitana

Los socialistas coruñeses no cejan en su apuesta por comenzar el proceso metropolitano por la gestión del transporte, a pesar del acuerdo adoptado el miércoles por siete alcaldes de la comarca para impulsar un ente administrativo. Aunque tres de los regidores firmantes del texto son miembros del PSOE, el portavoz del partido en el Concello coruñés, José Manuel García, manifestó ayer su rechazo a respaldar en el pleno la puesta en marcha del área metropolitana mediante la solicitud a la Xunta del inicio del proceso.

En una entrevista concedida a Radio Coruña, García defendió que la gestión metropolitana se fundamente en la creación de un Consorcio de Mobilidade, para lo que destacó que en España solo existe un área metropolitana constituida y que su comienzo se llevó a cabo a través de la gestión del transporte. "El alcalde tiene en su mano la posibilidad de construir algo que no se hizo en décadas en toda Galicia", declaró el portavoz del PSOE, quien además recordó que el área metropolitana de Vigo "está encasquillada precisamente por la movilidad".

También puso de relieve que el año que viene caducarán todas las concesiones de transportes en el área metropolitana y acusó a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, de intentar compensar a las actuales concesionarias de las líneas "dejándoles entrar en la ciudad", en alusión al plan de la Xunta para que los buses interburbanos lleguen al centro de A Coruña.

"Espero que el señor Ferreiro coja este testigo", señaló García, quien consideró que a los responsables municipales de la comarca les "sobra capacidad, experiencia y ganas para gestionar el transporte en la comarca". Según dijo, este es "el capítulo pendiente del área metropolitana", puesto que el abastecimiento y saneamiento de aguas, además de los residuos ya se prestan de forma consorciada en la comarca.

Pese a rehusar la constitución de un organismo supramunicipal, el portavoz socialista coruñés entiende que "el fenómeno metropolitano no hay quien lo pare" porque la ciudadanía "no entiende de fronteras administrativas". También consideró que con la gestión comarcal del transporte y la inclusión en este proyecto de municipios como Carballo y A Laracha, el alcalde de Arteixo "no va a poder decir que no" a su participación, ya que la ausencia de ambos ayuntamientos es el argumento que emplea en la actualidad para eludir su presencia en el proceso metropolitano.

Inasistencia

Pero no solo el regidor arteixán rechaza tomar parte en la iniciativa, ya que el de Abegondo, el popular José Antonio Santiso, anunció ayer que no asistirá a más reuniones de este tipo mientras el pleno de A Coruña no apruebe la solicitud de creación del área metropolitana, para la que se necesita el apoyo del PP o del PSOE.

Santiso advirtió al alcalde coruñés de que "no le corresponde plantear un área metropolitana porque no es una competencia de él", sino del pleno municipal, del que dijo "aparentemente no tiene su apoyo", por lo que interpretó que "no quiere crear el área metropolitana".