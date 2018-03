El retraso del acceso al ofimático por Alfonso Molina decepciona a los cooperativistas

La conexión de la avenida Alfonso Molina con el parque ofimático que el Ministerio de Fomento ha suprimido temporalmente en el trazado definitivo de la reforma del vial ha cogido por sorpresa a los futuros residentes en el polígono; relativa en el caso de los cooperativistas de Confuncovi, absoluta para los propietarios agrupados en la cooperativa A Carnocha. Unos y otros admiten sentirse decepcionados porque el retraso indeterminado que sufrirá este acceso propuesto por el Concello como parte de los trabajos que se deberán llevar a cabo en Lavedra hará menos directos sus desplazamientos para entrar o salir de sus viviendas.

Fomento supedita este enlace al nuevo plan parcial que tendrá que diseñarse para el ofimático, que se verá condicionado por una lenta tramitación. Además el Estado ha señalado en la aprobación del proyecto anunciada esta semana en el Boletín Oficial del Estado que la conexión se realizará "cuando el Ayuntamiento de A Coruña estime oportuna su ejecución". "Este acceso es para unir el ofimático con Matogrande, se supone que la zona más dinámica del ámbito, y el que no se vaya a ejecutar ahora no deja de ser algo secundario, ya que los propietarios estamos más preocupados por entrar ya en nuestras viviendas", reconoce José Ramón Mosquera, portavoz de Cofuncovi, una de las tres cooperativas que esperan por la licencia de primera ocupación que les deberá otorgar el Concello para acceder a sus pisos construidos.

A Carnocha admite haber encajado el retraso que sufrirá el ramal de acceso al ofimático con "profunda desilusión". "Dábamos por hecho este enlace, pero no parece que Fomento haya sido demasiado sensible con las necesidades de los vecinos del polígono. No obstante, como no se habla de una renuncia sino de una demora, mantenemos la esperanza de que se va a hacer el acceso", admite el portavoz de la cooperativa, Luciano Ron.

La Xunta, que acaba de licitar por 5,5 millones de euros la construcción de 40 viviendas de promoción pública en el ofimático, también se verá afectada por el retraso en la construcción del ramal. Consultado por este periódico, el Gobierno gallego evitó interpretar las consecuencias para su proyecto. El coordinador de Ciudadanos en A Coruña, Miguel Ángel Rosende, lamentó "la falta de visión de futuro" del proyecto presentado por Fomento.

La situación podrá prolongarse varios años, ya que cuando Fomento decida admitir la solicitud del Concello para realizar este ramal que reclama que sea construido ahora deberá elaborarse su proyecto, ser sometido a información pública, licitarse y ejecutarse.

Esta variación respecto a la propuesta de integración para la reforma de Lavedra que habían negociado el Concello y Fomento suscita nuevos recelos en los cooperativistas respecto a sus consecuencias para el ofimático. "¿Sabemos en realidad cómo afectará la ampliación de Lavedra a nuestra zona? La verdad es que no porque vemos que no se avanza con nada. El plan parcial tendría que haberse iniciado en 2016, y ahora el Concello tiene pensado cambiar el plan general para quedar bien con la gente cuando sabe que le llevará años tramitarlo", protesta Mosquera.