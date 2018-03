El Concello notifica a los okupas de A Insumisa la orden de desalojo

El Concello ya ha notificado el aviso de desalojo a los integrantes del Centro Social Okupado A Insumisa, que tiene su sede en las antiguas instalaciones de Comandancia de Obras. Las dependencias, okupadas desde noviembre de 2016, son ahora propiedad del Ayuntamiento, que ha diseñado el proyecto Naves do Metrosidero, que prevé destinarlo a actividades para jóvenes.

El Concello abrió un plazo de diez días para que los okupas de A Insumisa presenten alegaciones. Tras recibirlas o si no las presentan, el Ayuntamiento deberá decretar el desalojo en un plazo máximo de ocho días.

El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, explicó que el Concello "puso de su parte para llegar a un acuerdo" con los okupas y evitar la orden de desalojo. Según el edil, el proyecto de abrir en Comandancia un centro para actividades de jóvenes "intentaba darles cabida", pero no se llegó a ningún acuerdo. "Fueron a la asamblea pero no hubo éxito", apuntó Xiao Varela, quien hace solo cuatro días manifestó que no pierde la esperanza de que el local sea desalojado de forma voluntaria.

En caso de oponerse a la salida, el Concello ya ha anunciado que, como establece la legislación de patrimonio de las administraciones públicas, podrá recurrir a la Policía o imponerles multas de hasta el 5% del valor del inmueble ocupado cada ocho días hasta su salida.

El Gobierno local aprobó el pasado lunes iniciar el procedimiento de desalojo de la Comandancia, al estar obligado por la ley de patrimonio de las administraciones por ser titular de la parcela desde enero, cuando el Ministerio de Defensa formalizó el traspaso de la propiedad. La okupación ha impedido al Ministerio de Fomento iniciar las obras de rehabilitación del inmueble, adjudicadas por un millón de euros con un plazo de ejecución de 16 meses, que quedó suspendido hasta que se desalojen las instalaciones.

La iniciativa municipal, denominada Naves do Metrosidero, plantea un centro con talleres, actividades y espacios de convivencia para jóvenes. Los usos planificados para las instalaciones se dividen en cuatro grupos: prácticas deportivas, formación, actividades y espacios exteriores y de convivencia, con cabida para huertos urbanos y prácticas de compostaje. El 14 de abril, el Concello abrirá reuniones con vecinos y entidades para decidir cómo se gestionará.