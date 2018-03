¿Qué hacer hoy en A Coruña? | Agenda de ocio del 25 de marzo de 2018

11.00 horas. Procesión de la borriquilla. Sale de los Capuchinos para rodear la plaza de Vigo, donde se bendicen los ramos. A continuación, la eucaristía parroquial.

12.00 horas. La Orquesta de Niños de la Sinfónica de Galicia da un concierto con motivo del centenario de la Institución Benéfico Social Padre Rubinos.

12.00 horas. El escultor Nando Pereiro ofrece hoy una visita guiada por su exposición Morfuturo en la galería Arte Imagen. La muestra estará abierta al público hasta el 6 de abril.

12.30 y 18.00 horas. La compañía Payaso Piruleta presenta en el teatro del Andamio 'A biblioteca máxica', un espectáculo teatral recomendado para niños a partir de tres años.

17.30 horas. El Club Marineda Kids organiza una gymkana de Semana Santa. Pueden participar niños a partir de cinco años. Hay juegos, pruebas y sorpresas.

19.00 y 20.00 horas. Conciertos del Coro Árabe y del Coro y Camerata Instrumental de la Escuela Municipal de Música en la Colegiata de Santa María. Orfeón Herculino organiza las actuaciones.

19.30 horas. El Ecce Hommo-Cautivo sale de la iglesia de la Orden Tercera para llegar hasta la plaza de María Pita por la Ciudad Vieja. Regresa por San Francisco.

20.00 horas. Concierto de la orquesta sinfónica Vigo 430 y el Coro de Cámara Rías Baixas en el teatro Colón. El director y solista es Vicent Alberola. Las entradas, desde 16,90 euros.

Y además...

-La Domus ofrece hoy cuatro pases de la proyección de Pequeños gigantes, una aventura en tres dimensiones. El filme revela cómo es la vida de los animales más pequeños del planeta y a qué se enfrentan para poder sobrevivir. Las entradas cuestan cuatro euros, aunque hay descuentos para menores de 14 años, mayores de 65, desempleados, propietarios del carné Joven y desempleados.

-El Muncyt ha organizado una serie de actividades para toda la familia con el fin de celebrar la Semana Santa. La exposición Eco-logía. La ciencia en las novelas de Umberto Eco analiza aparatos científicos y tecnológicos de la colección del museo a través de la obra del escritor italiano. Hasta el domingo 1 de abril, habrá talleres de cortocircuitos y chapuzas para los más pequeños. Las reservas se pueden realizar en reservascor@muncyt.es .

-El MAC estrenó este mes la exposición This is not an exit, de Markus Muntean (Graz, Austria, 1962) y Adi Rosenblum (Haifa, Israel, 1962). El visitante puede encontrar elementos escultóricos, performances y pinturas recientes. El objetivo de la muestra es trasladar al museo el parkour, una actividad cuyos practicantes se desplazan, sin equipo ni ayuda de ningún tipo, de la forma más rápida posible.