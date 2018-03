El 'parking' privado del Materno lleva al juzgado la licencia que le deniega el Concello

El aparcamiento alternativo al parking municipal del Materno Infantil y el Oncológico opera sin licencia desde finales del año pasado. La negativa del Ayuntamiento a conceder a sus promotores privados la prórroga del permiso que se le había otorgado en noviembre de 2015 se resolverá en los tribunales, después de que la administración local desestimase la solicitud y los responsables de este parking presentasen un recurso al que el Concello se personará, según aprobó este viernes la Junta de Gobierno Local. Este estacionamiento entró en servicio en el número 40 de la avenida de A Pasaxe hace dos años y medio, siete meses después de que la instalación promovida por el Concello comenzase a funcionar.

El estacionamiento tiene 38 plazas, 327 menos que el municipal, y está ubicado en una pequeña parcela entre la avenida de A Pasaxe y el parking construido por Copasa y explotado por la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa), que conecta con el centro hospitalario a través de una pasarela peatonal. Sus tarifas son más baratas: la hora de aparcamiento cuesta 1,60 euros, frente a los 1,74 euros de su competidor.

"Desde que empezamos hemos recibido numerosas denuncias de Copasa, pero según nos han dicho en Urbanismo no se han procesado porque disponíamos de licencia provisional. Ahora no nos dan la prórroga en el Concello porque está claro que al aparcamiento municipal no le salen las cuentas, ya que no llega a la mitad de su ocupación", explica Alexandre Fernández, uno de los dos impulsores del parking.

Añade, informado por sus representantes legales, que el planeamiento urbanístico habilita el ejercicio de su actividad en la parcela y que la ley está de su lado y le permite mantener abierta su instalación. Por eso ha recurrido a la Justicia. Al menos hasta que no haya una sentencia judicial permanecerá con su aparcamiento en funcionamiento pese a no contar ahora con la licencia que sí tenía hasta finales de 2017.

Este parking suele completarse en algún momento de las mañanas, asegura Fernández. A la instalación recurren quienes no desean abonar las tarifas más elevadas del aparcamiento municipal que desde su apertura motivaron las quejas de los usuarios del Materno y el Oncológico. "Siempre tenemos un detallito con los clientes, hemos querido hacer un aparcamiento más humano y la gente está contenta", admite.

Los problemas de estacionamiento son habituales en el entorno del centro hospitalario de A Pasaxe, donde los usuarios que se desplazan en coche siguen aparcando a ambos lados del vial pese a disponer de los dos nuevos parkings de distinta titularidad desde 2015. Ahora los tribunales deberán resolver si pueden mantener la convivencia y la prestación de sus servicios.