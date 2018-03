Menos compensada por distraída

El Concello deberá indemnizar a una mujer que sufrió una caída en la calle Alcalde Marchesi tras tropezar con una baldosa en mal estado y, aunque no se ha concretado la cuantía, solo será por el 40% del importe de los daños sufridos, puesto que el Consello Consultivo de Galicia entiende que la caída se debió también a la distracción de la víctima.

Según la reclamación presentada por la mujer, la caída se produjo en marzo de 2016 en la acera de la calle Alcalde Marchesi, entre los números 10 y 12, como consecuencia del mal estado de las baldosas. Tras el accidente, la mujer fue trasladada a Urgencias del Hospital Quirón por fractura de los huesos propios de la nariz, fractura de órbita derecha, hematoma frontal y fractura de hombre derecho. Fue intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones y dada de alta el 19 de marzo de 2016, tras ocho días hospitalizada.

En el informe del Consello Consultivo de Galicia, se explica que el deterioro del pavimento de la calle Alcalde Marchesi se produjo por diversas intervenciones en la acera, como el incendio de una arqueta y cortes del suministro eléctrico. Además, destaca que es una calle de mucho tránsito pues está cerca del centro comercial Cuatro Caminos y El Corte Inglés. Casi un mes y medio después de la caída de la mujer, se reparó esta zona de la acera.

El Concello, que en su primera resolución había desestimado la reclamación, reconoce que la zona estaba en mal estado pero que hay otro factor "de relevancia semejante" que causó el accidente, la distracción de la viandante. Entiende que la mujer, sin disfunciones físicas o sensoriales, no detectó la baldosa defectuosa por "un descuido".

En su reclamación, la víctima solicitó una indemnización de 29.259 euros por la caída pero, de momento, el Consello no ha determinado cuál es la cuantía definitiva ya que solicita a la mujer el historial clínico y los informes de la atención sanitaria prestada para conocer los daños sufridos por el accidente y el alcance de las posibles secuela. El Ayuntamiento se hará cargo del 40% de esta indemnización.

Desestimación

El Consello Consultivo, además, ha avalado que el Concello desestime otra reclamación de responsabilidad patrimonial, que una mujer presentó por una caída en el paseo de los Menhires. En su escrito, la víctima explicaba que cayó en el suelo de madera de dicha vía por estar "resbaladizo".

Según los informes, el accidente se produjo en febrero de 2015. La mujer necesitó 94 días para rehabilitarse, por lo que recibió el alta en mayo. Sin embargo, la reclamación fue presentada en diciembre de 2016, un año y medio después.

El Consello Consultivo de Galicia manifiesta que esta reclamación estaría "prescrita". Además, la mujer no ha entregado ningún documento que acredite que su caída se produjo en el paseo de los Menhires más allá del historial clínico, que no aporta nada sobre las circunstancias del accidente. Por esto, la reclamante no será indemnizada.