El impulso compartido al Colón

El Ayuntamiento asumirá a partir del próximo 2 de julio la gestión del teatro Colón, de la que hasta mayo del año pasado se encargaban las empresas Gestión de Espacios Culturales y de Ocio, Eulen y Unahoramenos en régimen de concesión. Los términos de la nueva gestión no serán como los que primero propuso el Concello a la propietaria del edificio, la Diputación, por un periodo de una década y con la aportación de un millón de euros del organismo provincial para afrontar los elevados gastos del recinto cultural, sino por dos años y con una partida de la entidad supramunicipal de 500.000 euros. La gestión será además compartida por las dos administraciones, aspecto al que no habían aludido públicamente las partes cuando comenzaron las conversaciones hace casi dos años.

El convenio de cooperación suscrito por la Diputación y el Concello recoge las condiciones de la cesión y las obligaciones que cada gobierno tendrá que cumplir en los próximos dos años, con la posibilidad de que el periodo se prorrogue dos años más. Al Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), le corresponderán la programación de los espectáculos y las actividades con sus propios medios o con recursos contratados; la publicidad y difusión de las mismas; la contratación de los espectáculos; la gestión de la venta de entradas; y el mantenimiento del inmueble, aunque no la ejecución de posibles obras, que correrá a cargo del Servicio de Arquitectura de la Diputación.

Las obligaciones del órgano provincial, como titular del servicio público, atañen a los costes de programación, a los que podrá destinar un máximo de 450.000 euros para gerencia y programación, publicidad, gestión de públicos, contratación de espectáculos y actividades y asistencia técnica de equipamientos escénicos; y a los costes de mantenimiento de las instalaciones, con una partida máxima de 50.000 euros.

La Diputación Provincial, que se reservará hasta un máximo de 30 días al año para desarrollar su programación propia o para ceder el Colón a otros concellos de A Coruña y entidades no lucrativas, podrá supervisar el estado del inmueble y contratar reparaciones directamente que excedan de los trabajos de conservación ordinarios.

El objetivo del IMCE con la gestión del teatro Colón es, según indican sus estatutos y recoge el convenio, divulgar y potenciar valores socioculturales de la ciudad y actividades y programas culturales, para lo que tendrá atribuciones como la de administrar su patrimonio, solicitar subvenciones, contratar personal necesario y formalizar convenios y contratos.

El grupo municipal del PP criticó ayer algunas condiciones del convenio firmado con la Diputación y reprochó al Gobierno local que no lo hubiese negociado antes con la oposición. La portavoz, Rosa Gallego, censura que el acuerdo no se corresponde con las pretensiones iniciales del Ayuntamiento, que "no implica cesión" a la administración local y que el Gobierno provincial "solo aporta 500.000 euros". "Hay muchos flecos pendientes", añadió Gallego, que aludió al futuro de la plantilla de trabajadores del Colón.

La Diputación adquirió el teatro hace más de 21 años y hasta 2005 lo rehabilitó integralmente con una inversión de más de 12 millones de euros. Desde 2007 ha sido gestionado en sistema de concesión por periodos de cinco años hasta el 28 de mayo de 2017. La entidad supraprovincial se ha encargado de forma directa de la administración desde septiembre del año pasado, al tiempo que ha mantenido encuentros con el Concello para acordar los términos en los que se plasmaría la cesión temporal a la administración municipal.

El Ayuntamiento incorporará el recinto a la red de instalaciones culturales que hasta ahora componen el teatro Rosalía de Castro, el Coliseum, el Centro Ágora y el Fórum Metropolitano con el propósito de captar "nuevos públicos" y "promover la cultura y la lengua gallegas", según ha recalcado en este tiempo el edil de Culturas, José Manuel Sande.