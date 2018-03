El Oceanográfico prevé que la limitación de gasto se levante con los nuevos presupuestos

Trabajadores del Instituto Español de Oceanografía de todo el Estado salieron la semana pasada a las puertas de sus centros para denunciar la rebaja de la inversión. El director del Instituto, Eduardo Balguerías, confía en que, una vez que se aprueben los presupuestos de 2018 -Ciudadanos anunció ayer que había llegado a un acuerdo con el Gobierno para darles su visto bueno- la limitación del gasto en investigación se levante.

"Tenemos el mismo presupuesto que el año pasado para inversiones pero, de momento, solo nos dejan gastar la mitad. Obviamente, las medidas adoptadas en el Acuerdo del Consejo de Ministros del 29 de diciembre de 2017, que entendemos serán coyunturales hasta que se aprueben los presupuestos de 2018, pueden tener un impacto sobre el funcionamiento de los proyectos de investigación, ya que limitan la normal ejecución de los mismos", explica el director de la institución a preguntas de este diario.

Sobre si peligran las actividades organizadas por el centro coruñés para celebrar su 50 aniversario, la institución asegura que no, ya que cuentan con "una partida especial" para su ejecución. Balguerías pone encima de la mesa la posibilidad de que "algunas de las actividades previstas tengan que ser reprogramadas" y que haya que encontrar nuevas fechas para su celebración.

Los trabajadores del Oceanográfico de A Coruña denuncian que la situación económica se ha ido agravando desde 2014 y que, actualmente, pasan por un momento "penoso". La trabajadora del centro coruñés y delegada de la CIG Carmen Vázquez, explicó a este diario que, actualmente, son los empleados los que tienen que decidir en qué se gasta el dinero del que disponen.

"Tenemos que pedirle a un compañero que no arregle una máquina o que no compre un aparato que le hace falta porque, si no arreglamos otra, no podemos seguir con un estudio que ya habíamos empezado", comenta Vázquez.

En su manifiesto, los trabajadores del Oceanográfico, denuncian que el suyo es el único Organismo Público de Investigación que tiene su presupuesto ligado a la ejecución del año anterior. Y es que, por el acuerdo del Consejo de Ministros, el Oceanográfico tiene una limitación de un 50% del crédito inicialmente asignado para inversión o no puede exceder la cantidad ejecutada en el ejercicio anterior.