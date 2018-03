"Hay posibilidades bajas de que hoy pase algo más"

Las embarcaciones de Salvamento Marítimo se han retirado, en torno a las seis y media de la tarde y cumpliendo sus protocolos de seguridad, de la búsqueda del cuerpo de la joven que esta madrugada desapareció junto a la Coraza del paseo marítimo cuando se acercó a la orilla de Riazor. El dispositivo continuará por tierra y por aire hasta que caiga la noche. La concejala de Seguridade, Rocío Fraga, explicó que esperan aprovechar la mejora del estado del mar y la marea baja de las once de la mañana para llegar a zonas que no han podido explorar hoy por las malas condiciones. Parte de la familia, "en shock", ha llegado a la Coraza y están siendo atendidos por psicólogos de la Cruz Roja en el puesto de mando allí instalado. "Hay posiblidades bajas de que hoy pase algo más", concluyó.

Fraga ofreció una comparecencia a media tarde para ofrecer información actualizada del resultado de la búsqueda, que de momento se salda sin novedades. "Salvamento Marítimo se va a retirar ahora,cumpliendo con sus protocolos; y por tierra se seguirá mientras haya día, teniendo en cuenta que el grupo de rescate acuático tiene que llegar a la base con luz", explicó la concejala. Esperan que mañana, "con una bajada de marea sobre las once de la mañana y esperando que el mar esté más tranquilo", se pueda "hacer hacer alguna labor que hoy el mar no permitió hacer".

No se trata de ampliar el radio de búsqueda, añadió, sino de acceder, por ejemplo, a lugares de roca a los que hoy las lanchas no pudieron acceder, "incluso con alguna salida de buceo", ya que, "con experiencias previas como la de Velicky", puede ser que el cuerpo se haya podido quedar enganchado en alguna parte rocosa de la costa. Fraga señaló que hubo menos falsas alarmas de lo habitual. Solo el Helimer estuvo un tiempo parado sobre un lugar entre la Coraza y el Playa, "pero no era nada". Sobre las ocho y media o nueve de la mañana, el dispositivo volverá a estar completo, mientras que por la noche permanecerá pendiente un retén de bomberos y policial mínimo.

La familia, en A Coruña

El padre y la hermana de la desaparecida, natural de Ourense, fueron recibidos esta tarde en el puesto de mando instalado en la Coraza. Permanecerán al menos hasta mañana en la ciudad para seguir de cerca los trabajos matinales. La joven de 22 años pasaba unos días de descanso en la ciudad. Los dos jóvenes que la acompañaban cuando ocurrió la tragedia, "ya están con sus familias y muy afectados", según relató Rocío Fraga.