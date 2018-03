"El único problema es que la gente cree que el ascensor de San Pedro está cerrado"

El restaurante Árbore da Veira, distinguido con una estrella Michelín desde el año en que abrió, 2012, se muda al monte de San Pedro. Su impulsor, el chef Luis Veira, cumplirá su sueño de "tener un restaurante en las alturas" tras asociarse con el médico y hotelero José Blanco para hacerse con la empresa concesionaria del restaurante del mirador y del ascensor, instalación que pretenden revitalizar.

- ¿Tienen alguna idea para promover el uso del ascensor?

-Los chavales que están trabajando en él tienen buenas ideas que podrían rentabilizarlo más. Estamos debatiendo con ellos cómo darle más vida. Quizás que suban en él los clientes del restaurante o excursiones. El Ayuntamiento marca un horario, aunque se han mostrado abiertos a cambios, no han puesto ningún problema. Y los trabajadores están muy dispuestos. El problema único es que la gente cree que está cerrado, y no.

- ¿Qué harán para hacerles saber que no es así?

-Con lo que publicáis los medios y quizá poniendo flyers por centros de información turística. Al monte de San Pedro van 350.000 personas al año, es muy visitado.

- ¿Revisarán el precio?

-Ahora cuesta tres euros el viaje, que dura una media hora entre subir y bajar, no es poco tiempo, pero estamos debatiendo si debemos cobrar tres euros o menos. No va a ser para que dé beneficios, sino que lo que se cobre será para mejorar las instalaciones de los trabajadores. El negocio está más en la restauración.

- Se pueden complementar ambas cosas, ¿no?

-Claro, tiene que ser un complemento una cosa de la otra. Tenemos que ver bien cómo ponemos una cosa con la otra y aprovechamos unas instalaciones que están ahí y que son de todos los coruñeses. Y nosotros que somos tan coruños...

- En los últimos años la concesionaria denunció pérdidas y el asunto acabó en los juzgados.

-Lo que nos preocupa es que todo lo que se haga, la propia instalación, tiene que soportar los gastos. Vamos a buscar la manera de que no tenga pérdidas. Quizá invitar a la gente que suba al restaurante y hacer una compensación nuestra. Buscar la manera de que el ascensor sea autosuficiente, que sea sostenible y no necesitar que nos avale ningún banco. Vamos a buscar esto y lo conseguiremos. No sé si en un año o en dos.

- ¿Qué margen se dan?

-Puede llegar a dar pérdidas, pero el año que viene tendremos que compensar.

- El restaurante confían en que funcione sin problema, ¿no?

-Tenemos una buena marca y la ciudad se está volcando poco a poco. Vamos a dar un cambio al local.

- ¿Lo harán muy distinto al actual?

-Bastante.

- ¿Será parecido al primer Árbore da Veira?

-No, será distinto al anterior. Aquel tuvo su momento, hace años fue modernito. Estamos en otro momento. Ahora hay elementos más naturales, sostenibles y puros que podemos usar. El estudio de interiorismo de Iván Cotado no está haciendo el proyecto nuevo.

- ¿Apostarán entonces por materiales sostenibles?

-Sí, apostamos por la sostenibilidad, el restaurante tiene que ser sostenible en todo, devolver a la tierra, al planeta, lo que le quitamos poco a poco.

- ¿Con qué condiciones se hicieron con la concesionaria?

-El importe no puedo decirlo. Hubo acuerdo por ambas partes.

- ¿Cómo surgió la idea?

-Surge a raíz de que yo conozco a la familia de José Blanco de manera muy curiosa, por su profesión como médico y hotelero. Era cliente del Árbore, yo he llevado cocineros de renombre al Plaza, porque es un gran hotel... Y les cuento el objetivo de tener un restaurante en las alturas.

- ¿Tenía ese objetivo?

-Yo siempre estuve enamorado de tres espacios: la Domus, el Playa Club y el monte de San Pedro. Aunque muchas veces no consigues ese amor. Pero después de tiempo en negociaciones, seis o siete meses, porque cogió en época de mucho trabajo, llegamos a acuerdo con Juan Roade, el socio que quedaba de la concesionaria, porque los otros dos habían fallecido. Y compramos la empresa de la concesión. Había que mirar todo bien, con todos los problemas que tenía la antigua empresa. En el Ayuntamiento desde el principio nos dieron facilidades.

- ¿No les preocupa arrastrar problemas del pasado?

-En el acuerdo, ellos tienen su parte de obligación en cosas que puedan venir. Pero está todo bastante saneado a día de hoy. No nos encontramos nada extraño. Se hizo una auditoría y no se encontró nada que no fuera lógico. El pago, a treinta o sesenta días... Lo del Ayuntamiento es lo más complejo pero después de hablar con ellos, todo está bastante claro. Cambiamos cómo se paga la luz: se va a pagar mensualmente en vez de anualmente. Porque el restaurante paga la luz de todo el monte, por cómo están puestos los contadores, y luego se le devuelve.

- ¿Y qué será del local del Árbore antiguo?

-Cuando nos cambiemos, cerraremos unos días para el traslado y ya está. La gente no notará nada más que a partir de ese momento, las reservas se cogerán ya para el espacio de arriba. El local antiguo ya no seguirá como Árbore. Aún no tenemos claro qué hacer con él, si seguir con él o no. Porque está todo muy bien montado, con mucho cariño, no se escatimó.

- ¿Ese local es suyo?

-No, es un alquiler.

- ¿Y cuándo prevé abrir el nuevo?

-La reforma llevará fácilmente un par de meses. Intentaremos ya este verano estar arriba. Si no, tampoco pasa nada. Pero esto es como un juguete nuevo o unos zapatos, quieres estrenar ya.

-¿Cómo está ahora el restaurante del monte de San Pedro?

-Cambiamos la carta hace un par de semanas, pero está más clásico. Está al frente Iria Espinosa, mi mano derecha desde hace quince o dieciséis años. Allí tenemos los platos nuestros más clásicos, por los que ya se nos reconoce, como los huevos con cigalas, la terrina de foie y manzana o los fritos de cigalas. Con estos platos pasa como con los cuadros de Peteiro, que ves uno y sabes que es suyo. La gente ve estos platos y dice: "Esto es de Luis".