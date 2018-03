La exploración de los buceadores, infructuosa por el mar de fondo

La mañana de búsqueda en la ensenada del Orzán no ha dado los frutos deseados. "El mar no está como esperábamos que iba a estar, sigue el mar de fondo, que no facilita nada la visión", indicó la concejala de Seguridad, Rocío Fraga, a mediodía en una comparecencia para actualizar la información de las labores de búsqueda. Fraga señaló que esta tarde valorarán a última hora de la tarde cómo continuará el dispositivo pasados ya casi dos días desde la llamada al 112 en la que un joven alertaba de que su amiga había sido arrastrada por el mar.

"Tenemos que seguir valorando con Salvamento Marítimo las posibilidades de mantener el dispositivo y probar a volver a hacer esa inmersión cuando el mar permita la visión", añadió. La concejala describió que los buceadores veían entre las rocas poco más que lo que se veía desde arriba. El director del área de Seguridad, Carlos García Touriñán, indicó que han trabajado en dos zonas rocosas según las hipótesis que manejan y el comportamiento de las "cuatro o cinco corrientes" que hay en la ensenada.

Así, en la tarde de ayer estuvieron por el entorno de la Domus y la playa de las Amorosas y esta mañana en el arrecife conocido como Las Segundas, el conjunto rocoso del extremo de la playa de Riazor próximo a las Esclavas. Exploraron "los tres o cuatro pozos que hay ahí". "Pero no hemos encontrado nada porque no hay nada de clareo y es complicado", concluyó García Touriñán, que avanzó que esta tarde valorarán con la Torre de Salvamento el dispositivo de mañana. "El mar estará en dirección oeste con viendo del sur y en esta zona debe mejorar un poco, pero tenemos un problema que es el clareo y a lo mejor para mañana no es suficiente", relató.

Parte de la familia, "destrozada," sigue las operaciones desde el puesto de mando, atendida por los psicólogos de la Cruz Roja, al igual que el resto que se quedó en Ourense, así como los amigos de la víctima y de la hermana de la víctima, que estudia en A Coruña.



"Las playas no se cierran por capricho"

Rocío Fraga reflexionó sobre el peligro de la playa y el desconocimiento que tienen sobre ella las personas que provienen de fuera de la ciudad. "Creo que aquí somos más conscientes del peligro del mar en esta zona, especialmente la pegada a la Coraza", indicó, "hay que intentar que la gente de fuera sepa que hay que tenerle respeto al mar y que cuando se avisa de que hay peligro, o se cierran las playas, no es por capricho".