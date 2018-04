Se reanuda el dispositivo de búsqueda

La escasa visibilidad, debido al mar de fondo, impidió ayer al equipo de buceadores de los bomberos de A Coruña explorar en profundidad las zonas rocosas a las que las corrientes pudieron haber arrastrado el cuerpo de la joven de 22 años desaparecida el viernes de madrugada en la Coraza de Riazor. El dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire terminó a las 20.00 horas y se acaba de reanudar poco después de las 10.00 horas. Intervienen Bomberos y Protección Civil, a ellos se incorporará el helicóptero de Salvamento. Con la bajamar del mediodía los buzos esperan poder intensificar la búsqueda en zonas rocosas.

Ayer ya realizaron inmersiones en el arrecife conocido como Las Segundas, el conjunto rocoso del extremo de la playa de Riazor próximo a las Esclavas. Los especialistas examinaron ayer por la mañana "los tres o cuatro pozos que hay ahí", según contó el director del área de Seguridad, Carlos García Touriñán, quien informó de que no hallaron "nada" porque "no había nada de clareo en el mar y era complicado". Por la tarde, estuvieron en el entorno de la Domus y la playa de las Amorosas. "El mar no está como esperábamos que iba a estar, sigue el mar de fondo, que no facilita nada la visión", indicó la concejala de Seguridad, Rocío Fraga, quien describió que los buzos veían entre las rocas poco más que lo que se veía desde arriba. La edil explicó que "no merece la pena arriesgar a los buceadores mientras esté el mar así" y adelantó que con el paso de los días hay "menos posibilidades de que el cuerpo esté en las zonas próximas".

Touriñán señaló que los efectivos trabajaron en dos áreas rocosas, según las hipótesis que manejan y el comportamiento de las "cuatro o cinco corrientes" que hay en la ensenada. "Desgraciadamente, como ya tenemos bastante conocimiento de lo que hace el mar con los cuerpos, sabemos cuándo son esos momentos y estaremos pendientes. Se diseñará un dispositivo en función de eso", explicó Fraga, quien reflexionó sobre el peligro de la playa y el desconocimiento que tienen sobre ella las personas que provienen de fuera de la ciudad. "Creo que aquí somos más conscientes del peligro del mar en esta zona, especialmente la pegada a la Coraza", indicó.