Una ciudad para el suspense

Quien a hierro mata, a hierro muere. Esa es la premisa que sostiene la nueva película de Paco Plaza, que hace de la venganza cine de la mano de Vaca Films. A partir del guion de Juan Galiñanes, pulido junto a Jorge Guerricaechevarría, el filme narrará una historia de rencor y violencia ambientada en las Rías Baixas, que tendrá el mundo del narcotráfico como telón de fondo. Su rodaje, encabezado por Luis Tosar, comenzará hoy en Cambados en compañía de actores como Xan Cejudo y María Vázquez, y se trasladará la semana que viene a A Coruña, donde permanecerá hasta finales de mayo

Misterio y muchas ganas rodeaban ayer la presentación de Quien a hierro mata, la nueva película de Paco Plaza que arrancará hoy su grabación. Protagonizado por Luis Tosar, que regresa de nuevo a la ciudad para protagonizar un thriller, cuyo rodaje empezará en Cambados, desde donde pasará a A Coruña hasta el 31 de mayo de la mano de Vaca Films. Durante la producción, el actor lucense estará acompañado por Xan Cejudo, María Vázquez, Ismael Martínez y Enric Auquer. Serán ellos quienes pongan rostro a los personajes de Juan Galiñanes, que narra en su guión una historia de dolor y venganza enmarcada en la tragedia del narcotráfico.

"Es un día muy emocionante. Tengo la ilusión de abrazar una nueva aventura", aseguraba la pasada mañana el director del proyecto, que se pone por primera vez a la cabeza de un filme del que no es autor. Lo que le empujó a ello, admitía, fue la trama. Tanto él como el elenco derrocharon alabanzas sobre la historia urdida por Galiñanes, que vuelve a su Cambados natal para tejer un relato oscuro y violento. "Es una historia de rencor, de odio, y de cómo se puede destrozar una vida", explicó Tosar, que se pondrá en la piel de Mario, el enfermero de una residencia de ancianos a la que llega el narco más conocido de la zona, Antonio Padín. Su relación con él y con sus dos hijos, ahora al mando de un negocio familiar que empieza a hacer aguas por la deuda con un proveedor, dará un vuelco a la ejemplar vida del sanitario, que entablará una lucha personal con su pasado. "Vuelve y desestabiliza su vida. El rencor le tira hacia atrás, aunque el futuro sea prometedor", adelantó el actor sobre su personaje.

La historia que con él se desarrolla la creó Galiñanes a partir de una visita a una residencia. El guionista construyó el largometraje con vivencias "muy cercanas" a su infancia en el municipio pontevedrés, que convirtió en telón de fondo para su primera incursión en un filme de ficción. "En la película hay muchas historias que he vivido y he visto en otros compañeros, así que sale bastante de dentro", dijo el escritor, que se sirvió del "odio" que rodea el mundo del narcotráfico para los dramas familiares de su película.

Tanto la productora Emma Lustres como el reparto advirtieron, sin embargo, de que no encontraremos en el filme un nuevo Fariña. El contrabando será el contexto de Quien a hierro mata, pero no el elemento central de la trama, que tendrá en la venganza su piedra angular. "No es una película sobre el narcotráfico, es una película sobre la decisión de una persona de mirar hacia delante o hacia atrás. Explora el lado más oscuro del ser humano y ejemplifica a la perfección el ojo por ojo, diente por diente", aseguró Lustres, que señalaba junto a Cambados A Illa de Arousa, Vilagarcía de Arousa y la provincia de A Coruña como espacio del filme.

El largometraje estará ambientado en As Rías Baixas, pero se rodará principalmente aquí. La grabación comprenderá zonas del área metropolitana de A Coruña como el municipio de Oleiros, así como la propia ciudad, de la que se usarán tanto exteriores como interiores. La Residencia Geriatos Domis Vi, el Centro Médico Euroespes y el Hospital Quirón formarán parte de estos últimos escenarios, donde, asegura Vaca Films, tendrá lugar "lo más grueso de la acción". Los espacios resguardados serán un alivio para Paco Plaza, que se mostraba ayer contrariado por un tiempo no demasiado amable con los planes de producción. "Rodar en Galicia es un quebradero de cabeza, parece un infierno. Pero algo haremos. Algún día no lloverá", decía entre risas el director, que resaltaba la "calidad" del equipo que ha encontrado en la comunidad, en la que no rodaba desde Romasanta.

Por lo pronto, la inestabilidad meteorológica ya ha provocado algún cambio en el filme. El arranque de Quien a hierro mata estaba pensado para mañana, pero la previsiones más favorables de hoy adelantaron el calendario. "Al final tienes que convivir. Yo creo que los filmes, cuanto más locales, más universales acaban siendo. Hay que abrazar el lugar donde sucede la película, y esta no sería posible en un sitio que no fuera Galicia", afirmó Plaza, que aseguró que la producción será "algo importante".

Quien a hierro mata estará terminada entre finales de este año y principios del 2019. Será a partir de entonces cuando se empiece a valorar la fecha de estreno del largometraje, realizado por Vaca Films junto a Atresmedia Cine, Quien a hierro mata AIE, Playtime Production y Movistar +. Su distribución en España, a cargo de Sony Pictures, pondrá a A Coruña de nuevo en la pantalla a nivel nacional, siguiendo la estela de producciones como El desconocido y La sombra de la ley.