Partidas para proyectos sin fecha

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado incluye fondos para algunas de las principales actuaciones pendientes en A Coruña, pero este hecho no implica que vayan a ejecutarse de forma automática una vez que se apruebe el documento, ya que no han completado todos los trámites necesarios. Esto hace que se desconozca todavía la fecha en la que podrán ponerse en marcha, aunque todavía más grave es el caso del acceso ferroviario al puerto exterior, ya que, a pesar de que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que figuraría en las cuentas, la partida no aparece. A continuación se detalla el estado en el que se encuentra cada uno de los proyectos.

ETren al puerto exterior. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 27 de febrero el estudio informativo de la línea ferroviaria que unirá punta Langosteira con la red nacional, que tendrá una longitud de 6,55 kilómetros, 4,52 de los cuales discurrirán a través de túneles, y el coste previsto será de 138 millones sumando las expropiaciones y otros gastos. En junio de 2017 ya se había aprobado el estudio de impacto ambiental de la actuación, pero todavía falta por concluirse el proyecto de ejecución de la línea, que debió hacerse público en septiembre para a continuación proceder a la licitación de las obras. La intervención de Rajoy el día anterior a la presentación de los presupuestos en la que afirmó que esta actuación, imprescindible para el futuro del puerto exterior, será financiada por Puertos del Estado y Adif, implicaba aparentemente que habría partidas para su ejecución en el proyecto, aunque el documento no las contiene y se desconoce si finalmente serán incorporadas. El largo proceso de licitación de una obra de este tamaño hace sospechar además que no podría iniciarse antes de que acabe este año.

EVariante de Betanzos. El Ministerio de Fomento adjudicó en diciembre la redacción de un estudio de alternativas para la construcción de un ramal de conexión de las líneas férreas de A Coruña-León y Betanzos-Ferrol, lo que haría posible suprimir el enlace de Betanzos-Infesta, que obliga a los trenes que circulan entre A Coruña y Ferrol a aumentar en 15 minutos su tiempo de viaje, que ahora es de 80 minutos. La obra se considera decisiva para que el tren sea un medio de transporte competitivo en el corredor A Coruña-Ferrol y el Gobierno central consignó el año pasado 500.000 euros para ejecutarla, aunque de ellos solo se invertirían 50.000 en 2017 y la misma cantidad en 2018, mientras que el resto se reservaría para 2019. El proyecto de Presupuestos destina finalmente 200.000 euros para este año, lo que significaría el inicio de las obras, y otros tantos para el próximo, aunque aún se desconoce la solución técnica para la variante, cuyo proyecto debe ser redactado y licitado antes de que comience su realización.

EVial 18. Hace ya más de un año que el Ministerio de Medio Ambiente ordenó al de Fomento que volviera a iniciar la tramitación del proyecto de la carretera que enlazará la autopista AP-9 con la tercera ronda, ya que apreció importante deficiencias durante el proceso de información pública abierto en 2015, en el que no se facilitaron el estudio de impacto ambiental ni el proyecto completo. El pasado mes de enero Fomento anunció que proyectaba poner en marcha otro periodo de información pública "en breve", aunque evitó mencionar si el nuevo proyecto incluía cambios en el trazado. El proyecto presupuestario destina 3 millones de euros para este año y 5 para cada uno de los tres siguientes, pero aún es necesario exponer de nuevo la actuación, aprobarla y licitarla, lo que hace prácticamente inviable comenzarla durante 2018. La finalidad del Vial 18 es aliviar la congestión de Alfonso Molina canalizando hacia la tercera ronda parte del tráfico de entrada y salida de la ciudad con origen o destino en la autopista.

EAlfonso Molina. Fomento publicó el 20 de marzo el trazado definitivo de la ampliación y reforma de Alfonso Molina tras resolver las alegaciones presentadas, pero las obras todavía están lejanas, ya que aún habrá que redactar tres proyectos diferentes para esta actuación, uno para la calzada, otro para su integración ambiental y un tercero para la pasarela de Pedralonga. A esto habrá que sumar la realización de las expropiaciones necesarias, que precisan de un acuerdo entre el ministerio y el Concello. El Gobierno consigna 2,5 millones que deberían haberse invertido en 2017 y 3 para este año y los dos siguientes, además de uno para 2021. Eso suma 12,5 millones cuando el coste total de las obras es de 19,1 millones, lo que unido a esa programación de gasto que no responde a la realidad mantiene las dudas sobre cuándo y cómo se desarrollará este proyecto.

EPuente de A Pasaxe. Una partida de 295.000 euros es la única cantidad que incluyen los Presupuestos del Estado de este año para una obra que costará 26,5 millones. En el documento ni siquiera aparecen proyecciones de gasto para los siguientes ejercicios, lo que incrementa las posibilidades de que su construcción se demore, ya que el mes pasado Fomento concedió una prórroga para la redacción del proyecto, que debía presentarse en abril y del que ahora se desconoce la fecha límite para su publicación. El ministerio se escudó en la "complejidad de los trabajos" para autorizar una prolongación del plazo para elaborar el proyecto, cuya gestación comenzó hace ya tres años con un anuncio de Fomento a solo tres meses de las elecciones municipales. Entonces se previó que el puente estaría ampliado en 2019, pero la redacción del proyecto no comenzó hasta el verano de 2017. A pesar de eso, el Gobierno ya había incluido esta iniciativa en el presupuesto en 2016 con una partida de 779.000 euros, mientras que el resto se invertiría en los tres años siguientes, pero Fomento se vio obligado a paralizar la licitación de la redacción del proyecto por un error apreciado en varios concursos, lo que retrasó el proceso.

ECuarta ronda. Un millón de euros para este año es la dotación presupuestaria prevista para la carretera que unirá la tercera ronda con el acceso al puerto exterior. El resto de la inversión, 26 millones, se reserva a partes iguales para los dos próximos años, pero tampoco es probable que la obra comience en 2018 porque la declaración de impacto ambiental se aprobó en octubre tras más de dos años de tramitación y aún no se dispone del proyecto del trazado, necesario para licitar los trabajos.

ERía de O Burgo. Siete meses después de la aprobación de la declaración de impacto ambiental del dragado, sigue sin publicarse el proyecto definitivo de esta obra, cuyo coste estimado es de 46,3 millones. El Gobierno solo consigna 25 millones en el presupuesto y repartidos desde 2017 a 2020, lo que hace sospechar que tratará de que otras administraciones contribuyan a financiar el proyecto: la Xunta y los ayuntamientos de A Coruña, Oleiros, Cambre y Culleredo. El Gobierno ya advirtió de que antes de licitar las obras tendría que alcanzar un acuerdo sobre este aspecto. En los últimos años se incluyeron en los presupuestos partidas simbólicas para la ría que no llegaron a ejecutarse.