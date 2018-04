Los policías locales trabajarán con menos "compromiso" por el conflicto de los salarios

La asamblea de los policías locales terminó ayer con un acuerdo: endurecer sus protestas para forzar al Concello a que actualice sus salarios y a que los adecue a su categoría profesional reconocida en 2009. Para ello, se creará un "grupo de trabajo" que será el que decida cuáles son los pasos que el colectivo debe dar a partir de ahora y, mientras esas medidas no se concretan, el portavoz de CSI-CSIF, el sindicato mayoritario del 092, Manuel Aceña, ya adelantó ayer que los agentes no van a trabajar "con el mismo compromiso" con el que lo estaban haciendo hasta ahora.

"No vamos a asumir carga de trabajo añadida y no retribuida", explicó Aceña, quien afeó, además, al Gobierno local que no cumpla el compromiso de actualizar sus salarios. "Ya nos cansamos de tanto informe técnico y jurídico", dijo ayer Aceña, a la salida de la reunión, donde se comparó su situación y su negociación con el Concello con la que los funcionarios de Justicia están manteniendo con la Xunta. "Dependiendo de quién esté en el gobierno no hay problemas en subir la masa salarial", comentó ayer el portavoz del sindicato mayoritario entre los agentes del 092.

Los policías tendrán que decidir ahora cuáles son las medidas que toman para hacer notar su disconformidad con el Concello, ya que, a diferencia de otros funcionarios, ellos no tienen derecho a huelga. En otras ocasiones, los agentes dejaron de multar o de hacer horas extraordinarias.

En la actualidad, el Concello no paga a los agentes por los niveles de responsabilidad y de dificultad técnica que corresponden a su categoría, lo que supondría un incremento en sus nóminas de unos 80 euros brutos al mes. La categoría profesional de los policías locales pasó en 2009 de nivel de auxiliar administrativo al de administrativo. Eso suponía un aumento del salario de los agentes. En 2012 comenzaron los problemas, cuando el Ministerio de Hacienda negó la posibilidad de subir el sueldo a los policías por considerar que se trataba de un incremento de sus retribuciones y no una adecuación a su categoría profesional.

En el presupuesto para 2018 no están consignados los 800.000 euros necesarios para compensar este desajuste salarial, sino que el Gobierno local solo incluyó una cuarta parte de este montante.