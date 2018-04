¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►Nicolas Altstaedt toca con la Sinfónica

20.30 horas. Dima Slobodeniouk dirige a la Sinfónica en un concierto con el violonchelista Nicolas Altstaedt, en el que interpretarán piezas de Walton, Ades y Nielsen.

Palacio de la Ópera

Glorieta de América, s/n

►Representación de ´A leituga´ en el Rosalía

20.30 horas. La complejidad de las relaciones familiares llega al Rosalía con A leituga, una obra protagonizada por actores como María Vázquez, Antonio Durán Morris.

Teatro Rosalía de Castro

Riego de Agua, 37

►Concierto de Rulo y La Contrabanda

21.30 horas. Rulo viste con un nuevo traje los temas de su último disco El doble de tu mitad con su gira acústica Objetos perdidos. En el concierto estará con los miembros de La Contrabanda.

Palexco

Muelle de Transatlánticos, s/n

►El Museo de Bellas Artes recuerda a Ossorio

18.00 horas. El celuloide de El ataque de los muertos sin ojos se proyecta esta tarde en el Museo de Bellas Artes con motivo del centenario de Amando de Ossorio. La entrada es libre.

Museo de Bellas Artes

Zalaeta, 2

►Muestra colectiva en el Colegio de Médicos

20.00 horas. Marita Carmona, Xosé Vilamoure y Anna Valencia inauguran A tiro de piedra, una exposición pictórica colectiva en la que exploran la idea del impulso creativo.

Colegio de Médicos

Riego de Agua, 29

►La vida de Emilia Pardo Bazán, a escena

21.00 horas. Teatro del Barrio comienza su trilogía Mulleres que se atreven con Emilia, la obra con la que llevan a las tablas la lucha de la autora para participar en la vida pública.

Fórum Metropolitano

Río Monelos, 1

►Proyección de un filme de Andersen

18.00 horas. El CGAI continúa su ciclo sobre Thomas Andersen con la proyección de varios de sus filmes, como Melting, Olivia´s place y Get out of the car.

Centro Galego de Artes da Imaxe

Durán Loriga, 10

►Música en el espacio con ´Vortex- The Seasons´

21.00 horas. El dj Fatfish abre con sus sonidos experimentales el ciclo Vortex- The Seasons, en el que se ofrece un paseo por el espacio acompañado de música electrónica.

Planetario

Parque de Santa Margarita, s/n

►Noches de música en el Playa Club

El rapero Foyone llenará de música esta noche el Playa.

23.00 horas



►Hardcore en la sala Mardi Gras

Mardi Gras ofrece una noche de hardcore con el show de Sheffield y Brothers till we die.

22.00 horas

Sábado

►Estreno del filme ´Nove de novembro´

Lázaro Louzao estrena en el Teatro Colón su largometraje Nove de novembro, el primer filme LGTB rodado en gallego.

20.30 horas

►Noches de música en el Playa Club

A la actuación del rapero Foyone de ayer en el Playa, le seguirá esta noche Prime Ministers, que tocará a favor de ACEM.

23.00 horas

►Concierto de Belako en Garufa Club

"Vivir de la música es todavía una utopía para muchos. La fama no es éxito laboral"

Domingo

►Concierto de la Banda Municipal

La Banda Municipal de Música, dirigida por Juan José Ocón, da un concierto en el Palacio de la Ópera.

12.15 horas

►Representación de Sarabela Teatro

La compañía Sarabela Teatro representa en el Colón O último dragón, una obra infantil dirigida por Fina Calleja.

12.00 horas

►Espectáculo para bebés en el Fórum

Baobab Teatro interpreta la obra para bebés Puño Puñete en el Fórum Metropolitano.

11.30 horas