"Todo lo que hacemos en el ciberespacio deja una huella que puede explotar una empresa"

La confianza en Facebook, y por extensión en el ciberespacio, esa realidad incrustada en los ordenadores y las redes digitales de todo el mundo, está debilitada después de que trascendiera el mes pasado que la red social filtró sin consentimiento datos personales de millones de sus usuarios. Esta polémica flotó en el ambiente durante las jornadas del Ciclo CyberCoruña 2018 organizadas esta semana en la Universidade da Coruña. Luis Cacheda, investigador del Citic de la institución académica, coordinó las charlas, en las que participaron expertos nacionales e internacionales de los ámbitos empresarial, público, militar y académico para debatir sobre la ciberseguridad a nivel mundial.

- Sobre ciberseguridad, ¿hay que informarse o prevenirse?

-Se trata de que todos seamos precavidos. Uno de los temas que salió en la mesa redonda de estas jornadas fue que con la ciberseguridad estamos asustando a los ciudadanos y provocándoles la reacción de no tocar nada, de no hacer clic en ningún sitio no vaya a ser que nos metamos en un problema. Nosotros no defendemos meternos en todo ni meternos en nada, sino ser precavidos como lo somos en la vida real. Pensemos un poco antes de abrir un correo o entrar en una página que nos hagan sospechar porque tienen pinta extraña.

- ¿Es la gente consciente de las virtudes y de los riesgos del ciberespacio?

-Desgraciadamente creo que no. Una de las tareas que hay que hacer es la concienciación de todos, tanto de quienes somos más técnicos en este ámbito como de la gente de la calle, por usar un término general. Porque realmente el ciberespacio es un mundo nuevo y, sin querer asustar a nadie, hay que tener cuidado con lo que se hace, exponer los datos justos para poder sacar provecho a su validez. Es una herramienta muy valiosa que debemos saber cómo utilizar.

- ¿Qué camino debe seguir esa concienciación?

-Todos debemos ser conscientes de las acciones que hacemos en el ciberespacio. Cuando tuiteamos algo debemos saber que eso lo pueden ver millones de personas, no solo los cinco, diez, veinte, cien contactos directos que tenemos. Esa es la principal concienciación que debe haber en este ámbito.

- Y aun así, sabiéndolo, la gente no duda en seguir usando redes sociales en las que difunde información y datos propios.

-Sí, quedan totalmente expuestos. Tendemos a separar nuestra cibervida o vida en el ciberespacio de nuestra vida real, llamémosla así. Creemos que lo que pasa en el ciberespacio queda ahí, en ese ámbito, y no es así. Todos los días vemos noticias de reacciones de la gente ante un determinado tuit que se vuelve contra la persona que lo tuiteó en su vida real. El ciberespacio es una faceta más de nuestra vida, no algo apartado que podamos encender o apagar cuando queramos.

- ¿Tenemos control sobre nuestros propios datos, sobre lo que escribimos en una red, nuestras cuentas bancarias, una compra online ??

-Ese es el quid de la cuestión. Todo lo que hacemos en el ciberespacio deja una huella y todos esos datos están ahí para que los exploten otras empresas. En el ciberespacio está a la orden del día esta frase: "Si no te cobran por un producto, el producto eres tú". Las cuentas de correo electrónico gratuitas y los servicios gratuitos no son gratis en realidad, pagamos con los datos que damos. De eso hay que ser consciente, después hacerlo o no es decisión de cada uno. En mayo entrará en vigor una ley europea que lo que busca es protegernos en ese sentido.

- Además de esta ley, ¿qué otras armas tenemos para defendernos de la desprotección de nuestros datos?

-Se están creando y creo que cada vez serán más importantes para poder definir nuestro derecho al olvido o a que se borren nuestros datos en internet.

- ¿Nuestros datos están seguros en Facebook? ¿Se puede seguir confiando en esta red?

-Nuestros datos están seguros en Facebook en el sentido de que yo creo en que empresas como esta van a saber responder muy bien en caso de que haya un ciberataque. La inquietud que se nos plantea es que no estamos convencidos de que queramos compartir datos con empresas privadas que los van a utilizar para ganar dinero, que es su trabajo al fin y al cabo. Estaría más tranquilo si esos datos estuviesen gestionados o alojados o controlados por un estado o por un gobierno, por algo más independiente de una empresa.

- Además de los ciudadanos, ¿hay otros ámbitos que estén expuestos a una manipulación de datos o a un ciberataque?

-Todos estamos igual de expuestos, pero hay determinados objetivos más jugosos por lo que las empresas puedan obtener de ellos. El uso de las nuevas tecnologías y la robotización en la industria da pie a que pueda sufrir ciberataques, o a través del internet de las cosas, las smart cities, datos biomédicos que registran estas pulseras que usamos cuando caminamos o hacemos ejercicio?

- Dé un consejo para que nos podamos sentir seguros en el ciberespacio.

-Tener sentido común. Si alguien nos timbra en casa, por muy serio y trajeado que venga, para preguntarnos el número de cuenta corriente, por ejemplo, no se lo vamos a dar. Lo mismo ha de hacerse por muy elegantemente vestido que venga un correo electrónico, no darle nuestros datos privados: una tarjeta de crédito, el DNI?