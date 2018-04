Puertas que son obras de arte

Las obras de Castelao, Peteiro, Pinto&Chinto, Lugrís y Maside decoran los pasillos del colegio Cidade Vella. El proyecto, idea de la directiva y desarrollado por la diseñadora gráfica Ana Tenreiro, ha permitido plasmar obras de arte en las puertas de las aulas de Educación Primaria. "Es un reconocimiento a pintores y artistas gallegos", cuenta el director del centro, Mario Suárez. Además de dar color al colegio, esta iniciativa permite a los alumnos conocer más acerca de dibujantes y pintores gallegos. "Cada clase estudia la vida y obra de los autores de la pintura que tenga su puerta", explica

Colores, historia y el reconocimiento a artistas gallegos que han marcado un antes y un después. Es lo que muestran las puertas del colegio Cidade Vella, en las que se plasman obras de Luis Seoane, Peteiro y Miguelanxo Prado. "Con este proyecto queremos favorecer la líneas artísticas entre nuestros alumnos", explica el director del centro, Mario Suárez, implicado en la iniciativa.

Hace casi seis años que surgió la idea. El objetivo era crear "una pinacoteca", es decir, una galería de pinturas. Para conseguirlo, el colegio cuenta con la ayuda de la diseñadora gráfica Ana Tenreiro, que se encarga de realizar los bocetos y pintar las puertas. "Es un reconocimiento a pintores y artistas gallegos. Hay puertas con obras de Lugrís, Castelao, Pinto&Chinto y Carlos Maside", explica.

La dirección del centro se encarga de elegir las obras que ya forman parte de sus pasillos. "Sería imposible que las escogieran los niños de seis y siete años, por ejemplo, así que nos encargamos nosotros", cuenta, y añade que suelen seleccionar "artistas relacionados con A Coruña o con Galicia". "Ese fue nuestro criterio", apunta.

Poco a poco, el Cidade Vella se fue llenando de obras. "Las puertas de las clases de Primaria, que están en el primer piso, ya están pintadas", revela el director del centro, quien entiende que esta iniciativa permite a los alumnos "ver una obra de arte todos los días". "Para qué vamos a tener puertas azules o de color madera. Mejor que muestren obras de artistas gallegos", comenta Mario Suárez.

Además de dar color a los pasillos del centro escolar, este proyecto también ayuda a los estudiantes a conocer más sobre dibujantes y pintores gallegos que han dejado una huella importante en la historia. "Cada clase estudia la vida y obra del autor de la pintura que tenga su puerta", desvela el director del colegio Cidade Vella, en cuyo interior se encuentra también una puerta dedicada a la cerámica de Sargadelos.

Los estudios están acompañados por actividades. Durante este curso, tanto en Carnaval como en el Día de la Paz, los alumnos desarrollando iniciativas relacionadas con el arte de las puertas. En Carnaval, los pequeños prepararon coplas referentes al autor cuya obra ocupa la entrada de la clase y las interpretaron sobre el escenario del salón de actos. Ábrelle as portas á paz fue el lema del 30 de enero, una jornada en la que se realizaron actividades para fomentar la no violencia. El director del colegio revela que continuarán con esta temática el 17 de mayo, Día das Letras Galegas, dedicado este año la escritora y profesora María Victoria Moreno Márquez.

El Cidade Vella lleva casi seis años con este proyecto, con una comunidad educativa muy involucrada. "Las cosas de palacio van despacio. Llevamos tiempo pintando las puertas y ya van quedando pocas, casi acabamos", cuenta Mario Suárez, quien asegura que "siempre hay dificultades" a la hora de escoger qué obra se quiere plasmar. "Hay mucho donde elegir, aunque buscamos obras de artistas gallegos. Intentamos escoger las que transmitan más y no sean demasiado complicadas de pintar", agrega.

Las puertas de las aulas de los cursos de Primaria cuentan con ese toque de color recordando a artistas gallegos. Pero no son las únicas del colegio que llaman la atención. La entrada a la biblioteca cuenta con un dibujo de dos niños leyendo, en la puerta del comedor hay una composición de varios alimentos y un pequeño astronauta rodeado de planetas de colores invita a pasar a la clase de inglés. "Las puertas de las clases de Educación Infantil también están pintadas, pero con motivos más para meniños", explica el director del centro educativo. Con esto, la pinacoteca está casi lista. "Solo faltan algunas puertas como las del baño, pero no son aulas así que no corre prisa. Estamos a punto de acabar", concluye Mario Suárez.