Diez años de multas dudosas

Las cámaras que desde abril de 2017 controlan la circulación restringida de vehículos en la Marina registraban a finales de julio pasado, casi cuatro meses después, una media de 155 infracciones diarias. La cantidad de denuncias de la Policía Local por circular por esa zona sin autorización es hoy más baja "con respecto a los primeros meses", según admite el concejal de Mobilidade, Daniel Díaz. Lo que entraña dudas es si el Ayuntamiento está aplicando correctamente desde 2008 el artículo del decreto por el que se aprueba la Ley de Seguridad Vial que regula la infracción de circular sin permiso por una zona de tráfico restringido, no solo por la Marina.

Diferentes expertos en legislación de seguridad viaria consultados por LA OPINIÓN coinciden en que la Policía Local está cursando denuncias por un artículo que no se corresponde con la infracción que se comete, por ejemplo, al acceder a la Marina sin autorización, como ha denunciado el PSOE. En el boletín de denuncia consta que la infracción cometida es "circular con un vehículo no autorizado por una vía de circulación restringida fuera de los casos y los horarios permitidos", castigado con cien euros de multa, y que el artículo aplicado es el 66 de la Ley de Seguridad Vial. Este artículo, explican los diferentes expertos consultados, alude a permisos de circulación, es decir, a la documentación del vehículo, pero no al permiso concreto de transitar por una calle restringida, que es el concepto que en la actualidad sigue el 092 para imponer las multas.

El Ayuntamiento defiende el procedimiento seguido por la Policía Local y asegura que así lo avalan los informes jurídicos de que dispone al encuadrarse en el capítulo tres de la Ley de Seguridad Vial, referido a autorizaciones de vehículos. El concejal de Mobilidade Sostible, Daniel Díaz, aseguró ayer que el Ayuntamiento revisará el decreto que rige estas sanciones y el cuadro de infracciones vinculado "para disipar dudas o cuestiones al respecto". Mientras tanto, seguirá refiriéndose al artículo 66, ya que, añade Díaz, "no hay cuestionamientos jurídicos sobre la imposición de las multas" hasta ahora cursadas. El concejal de Mobilidade informó ayer de que hasta ahora no han llegado al Ayuntamiento recursos de conductores sancionados.

Los expertos consultados no coinciden sobre el efecto que tiene la aplicación de un artículo supuestamente erróneo en la denuncia. Unos concluyen que implica que la denuncia es nula y otros, que el Ayuntamiento podría solventar el fallo en caso de recurso del infractor. El PSOE defiende que estas sanciones hasta ahora remitidas por el Ayuntamiento a quienes circulan irregularmente por la Marina son susceptibles de anulación.

Las denuncias de circulación deben hacer constar la identificación de los vehículos que hayan cometido una presunta infracción, la identidad de las personas denunciadas, una descripción sucinta del hecho con la indicación del lugar, la fecha y la hora y el nombre y la dirección del denunciante, según señala la ley. No exige que figure el artículo incumplido.

A la hora de imponer sanciones de tráfico, la Policía Local se guía por un cuadro de infracciones y multas adaptado a la Ley de Seguridad Vial. "Circular con un vehículo no autorizado por una vía de circulación restringida fuera de los casos y los horarios permitidos" supone una infracción de carácter leve. En el cuadro de multas aprobado en 2007 por el Gobierno local del PSOE, esta infracción ya estaba vinculada al artículo de la Ley de Seguridad Vial referido al carné de conducir, aseguró el concejal de Mobilidade. Las adaptaciones posteriores a los cambios de la Ley de Seguridad Vial, incluida una aprobada en 2015 por el actual Gobierno local, siguieron remitiendo a ese articulado de los permisos de circulación, por lo que, de existir el error que denuncia el PSOE y que comparten los expertos consultados, éste habría sido cometido por los sucesivos Gobiernos locales de PSOE, PSOE-BNG, PP y Marea. Daniel Díaz defendió que la tipificación de la conducta y la sanción impuesta que se aplican en la actualidad "son correctas", y aseguró "resulta curioso que el PSOE cargue contra un cuadro de infracciones que fue aprobado cuando gobernaba en el Concello de A Coruña".

El Gobierno local ha tenido que reforzar la señalización del tráfico restringido en A Marina a raíz del alto número de denuncias registrado en los primeros meses tras la instalación de las cámaras. Díaz Grandío añadió ayer que el Concello colocará nuevas indicaciones sobre la circulación de vehículos en la zona para reducir los expedientes sancionadores y por la prevista peatonalización de la Ciudad Vieja, que en el verano comenzará su segunda fase.