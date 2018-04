¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio del 11 de abril

►Fiteuc Danza, en el teatro Rosalía

20.30 horas. Las compañías de danza de la Universidade de Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela actúan en el teatro Rosalía como parte del décimo aniversario de Fiteuc Danza.

Teatro Rosalía

Riego de Agua, 37

►Francisco Narla presenta su libro

19.30 horas. El escritor Francisco Narla presenta su novela Laín, el bastardo, con la que fue galardonado con el I Premio de Narrativas Históricas.

Santos Ochoa

Teresa Herrera, 3

►Exposición de escultura en Artbys

De 11.00 a 13.45 y de 17.00 a 21.00 horas se puede visitar la exposición Madera, bronce y piedra, una selección de esculturas de Tino Canicoba, Xosé Manuel Castro y Miguel Couto.

Artbys Galería de Arte

San Andrés, 122

►Coloquio sobre las mujeres del 36

19.00 horas. La Asociación Alexandre Bóveda organiza la conferencia As que quedaron: as mulleres tras o golpe de Estado do 36, impartida por Montse Fajardo.

Asociación Alexandre Bóveda

Olmos, 16

►Dolores Vega inaugura su exposición

19.30 horas. La pintora Dolores Vega Rodríguez inaugura en el local de la Asociación de Artistas su muestra Albores de primavera, una selección de obras en la que retrata la estación.

Asociación de Artistas

Riego de Agua, 30-32

►Charla sobre la actriz María Casares

20.00 horas. Las investigadoras María Lopo y Sabela Hermida, y el dramaturgo Ernesto Is repasan con una charla la vida y trayectoria de la actriz María Casares.

Casa Museo Casares Quiroga

Panaderas, 12

►Estreno del documental ´Arte+Muller+Galicia´

20.00 horas. La historiadora Rosario Sarmiento presenta su documental Arte+Muller+Galicia, un filme sobre la situación de la mujer en el arte desde el siglo XX hasta hoy.

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

►Proyección de un filme de Thom Andersen

El CGAI continúa su ciclo sobre Thom Andersen con la proyección de Los Angeles Plays Itself (19.00 horas) y de California Sun y The Thoughts That Once We Had (20.30 horas)

Centro Galego de Artes da Imaxe

Durán Loriga, 10