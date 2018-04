El cierre definitivo de Sertucha

Deportes Sertucha será ya solo un recuerdo cuando abril termine. La nueva propietaria de la tienda de deportes fundada por el exjugador del Deportivo José Manuel Sertucha, Beatriz Taibo, cambia la ubicación y el nombre del local para empezar una nueva etapa.

Cuando el exfutbolista blanquiazul falleció hace cuatro años, su mujer siguió al frente de un negocio que ambos fundaron hace tres décadas. Primero en la esquina de la calle Riazor. Después se trasladaron al número 12 de la avenida de Buenos Aires, donde el local permanece abierto.

Sin embargo, la familia Sertucha se desvinculó de la tienda de artículos deportivos hace un año y medio, cuando la mujer del exjugador se jubiló. Fue entonces cuando tomó las riendas Beatriz Taibo, que había trabajado en el establecimiento en los años 90. "Después abrí otra tienda con mi hermana y me dediqué a otras cosas pero hace un año y medio decidí embarcarme en esta aventura", cuenta la nueva propietaria, que mantuvo el nombre de Sertucha cuando adquirió el negocio. "Seguí con el nombre porque a la viuda de Sertucha le daba igual y a mí no me importaba, así tampoco tenía que cambiar el rótulo", explica Taibo.

La aventura se complicó en los últimos meses, por eso necesita cambiar de rumbo. "La renta de este local es muy elevada, así que voy a seguir con la tienda de deportes en otro sitio y cambiarle el nombre", detalla la propietaria. El establecimiento abrirá en mayo en el número 18 de la calle Archer Milton Huntington y se llamará Deportes San Roque. "Creo que el nombre de Sertucha estaba ya muy viciado, no sé si fue bueno o malo seguir con él pero ahora es momento de cambiar", reconoce.

Beatriz Taibo continuará vendiendo artículos deportivos e intentará extenderse para llegar a los clubes de la ciudad. "Seguiremos vendiendo lo mismo pero también equipaciones para vestir a los jugadores de clubes de la ciudad", desvela.

Este cambio de ubicación y de nombre cierra una etapa, la de la familia Sertucha, y abre el camino al nuevo proyecto de Taibo, ilusionada con la apertura en la calle Archer Milton Huntington. De momento, a través de sus redes sociales, informa de las ofertas por liquidación.