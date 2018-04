Los policías locales colapsan el centro una hora en plena pugna con el Concello

Justo el día en el que los agentes de la Policía Local se enteraron de que el Concello había contratado seguridad privada para garantizar que el maratón de mañana se celebre sin incidencias, algunos miembros del 092 cogieron el coche y empezaron a circular a baja velocidad en la zona que va desde la avenida de Finisterre hasta la confluencia de Médico Rodríguez con Juan Flórez. Lo hicieron antes de las doce de la mañana, antes de que arrancase la protesta de los funcionarios de Xustiza, que también habían programado una reivindicación sobre ruedas, aunque con otro recorrido diferente al elegido por los policías locales.

Estos coches circulando despacio y sin carteles identificativos, por unas calles estratégicas, en las que un imprevisto repercute en la movilidad de todo el centro, ocasionaron una hora de retenciones, que se unieron a las que, a partir de las doce de la mañana generaron los funcionarios de Xustiza, que ayer llegaron al día 66 de huelga, según confirmaron diversas fuentes consultadas por esta redacción. Los buses urbanos se vieron ayer afectados por la lentitud del tráfico.

El presidente de la Asociación Profesional de Policía Local, Manuel Aceña confirmó ayer que algunos agentes habían "apoyado sindicalmente las reivindicaciones del personal de Xustiza de la Xunta", ya que, como ellos, se ven afectados por la "limitación de la masa salarial". Según Aceña, los agentes en servicio "colaboraron para garantizar la fluidez del tráfico, en la medida de sus posibilidades".

La asamblea de la Policía Local acordó el 4 de abril, que trabajaría "con menos compromiso" para protestar contra el Gobierno local. Y es que, a pesar de que el cuerpo cuenta desde 2009 con la clasificación de administrativo y no con la de auxiliar administrativo, como hasta entonces, los agentes no han visto que su salario se haya equiparado a su nueva categoría profesional.

En 2012, el Ministerio de Hacienda negó la posibilidad de subir el sueldo a los policías por considerar que se trataba de un incremento de sus retribuciones y no una adecuación a su categoría profesional. Con la entrada de Marea Atlántica en María Pita, los agentes empezaron a negociar con el Concello, aunque todavía no han llegado a un acuerdo para que los policías perciban el complemento que se les ha reconocido. Harían falta 800.000 euros para compensar el desajuste salarial, una cifra que no incluyen los presupuestos municipales. Los agentes acordaron este mes que no asumirían "carga de trabajo añadida y no retribuida", explicó Aceña.

En enfrentamientos previos con el Concello, los agentes del 092 -que no tienen derecho a huelga, a diferencia de la mayoría de los trabajadores- consiguieron colapsar el tráfico de toda la ciudad, hicieron jornadas de "bolígrafos caídos", es decir, que rebajaron el ritmo al que ponían multas, se negaron a hacer horas extraordinarias y, el día de la cabalgata de Reyes de 2015 -la última con el PP en el Gobierno local-, hasta 60 agentes faltaron al trabajo por enfermedad.

El Concello garantizó que se celebrase el desfile de Melchor, Gaspar y Baltasar por las calles de la ciudad contratando unos días antes vigilancia privada. Para entonces, los agentes estaban en pleno conflicto con María Pita ¿El motivo? El mismo que ahora, que el Gobierno local no había sentado las bases para equiparar sus salarios con su categoría profesional. Este cambio supone un incremento de unos 80 euros brutos al mes.