Policías locales, en conflicto con el Concello, se dan de baja para vigilar el maratón

Los policías locales que se presentaron voluntarios para prestar servicio en la maratón de hoy comunicaron que no asistirían debido a la pugna que mantienen con el Concello por sus salarios. El Ayuntamiento, que contrató seguridad privada para garantizar la celebración de la prueba deportiva, calificó de "irresponsable" la actitud de los agentes. Los funcionarios demandan al Concello que adecúe sus salarios a su categoría profesional.

Cuando el viernes algunos policías tuvieron conocimiento de que el Ayuntamiento contaba con seguridad privada para el maratón, cogieron el coche y empezaron a circular a baja velocidad en la zona que va desde la avenida de Finisterre hasta la confluencia de Médico Rodríguez con Juan Flórez para colapsar el tráfico en la zona centro como medida de protesta.

El Gobierno local informó ayer de que el dispositivo del maratón Coruña42 está formado por los servicios de Protección Civil y de la Policía Local, que se complementa con seguridad privada, al igual que en ediciones anteriores. En esta ocasión, el Concello decidió incrementar la presencia de vigilantes privados debido "a la actitud detectada en los últimos días en la Policía Local". No es la primera vez que los agentes deciden no prestar sus servicios en actos multitudinarios. El día de la cabalgata de Reyes de 2015 -la última con el PP en el Gobierno local-, hasta 60 miembros del 092 faltaron al trabajo por enfermedad.

El Ayuntamiento señaló que le cuesta "entender la actitud irresponsable del cuerpo de la Policía Local" con "el único Gobierno local que se sentó a escuchar sus reclamaciones laborales y que inició un camino de diálogo y trabajo para conseguir su adecuación retributiva singular". El Ejecutivo municipal destacó que trabaja "en la conformación de un expediente solvente que justifique la adecuación", por lo que opina que "las presiones" de los policías "no tienen más objeto que presionar a quien ya está de su parte", algo que considera "un sinsentido difícil de explicar".

La asamblea de la Policía Local acordó el pasado 4 de abril que trabajaría "con menos compromiso" para protestar contra el Gobierno local. El cuerpo cuenta desde 2009 con la clasificación de administrativo y no con la de auxiliar administrativo, como hasta entonces, pero los salarios no se han equiparado a su nueva categoría profesional. En 2012, el Ministerio de Hacienda negó la posibilidad de subir el sueldo a los policías por considerar que se trataba de un incremento de sus retribuciones y no una adecuación a su categoría profesional. Para compensar el desajuste salarial harían falta 800.000 euros.