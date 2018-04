El Concello extiende la revisión de oficio a las dos viviendas cuestionadas por el Pleno

c. pardellas

La moción aprobada con los votos de la oposición señala a los dos pisos comprados a un militante de Marea

El Gobierno local enmienda sus planes iniciales y anuncia que ampliará la propuesta de revisión de oficio del concurso de compra de pisos para alquiler social, tras el resultado del pleno extraordinario forzado por el PP el pasado miércoles. Incluirá la moción aprobada con los votos a favor de la oposición, para que el Consello Consultivo determine si procede anular la adquisición de las viviendas de la calle Joaquín Martín Martínez y la calle Santander, en las que los populares pusieron el foco al ser propiedad de un firmante fundacional de Marea. El alcalde, Xulio Ferreiro, reconoció que "los errores en el plano técnico son patentes a estas alturas" pero otra cuestión es que, jurídicamente, "tengan que provocar nulidad". Para que lo justifiquen, se dará audiencia a los tres grupos de la oposición.

La propuesta inicial del Ejecutivo, según explicaron fuentes municipales un día después del Pleno, era enviar todo el expediente de la licitación pero someter a dictamen del órgano fiscalizador la vivienda de Joaquín Martín Martínez, por tratarse de una oficina ilegalizable como residencia por no llegar a la altura mínima para serlo, y otra de la calle Barrera, porque su ITE resultó desfavorable, siguiendo las conclusiones de un informe de la asesoría jurídica. Esta investigación identificó otras irregularidades pero no las consideró con "entidad suficiente" para ser consideradas causas de nulidad, según la jurisprudencia de los tribunales y del propio Consultivo.

La oposición reprochó mayores incumplimientos en la calle Joaquín Martín Martínez y en la calle Santander, como no llegar a la superficie mínima exigida, y demandó que se remitiesen también al Consultivo. Este órgano toma sus decisiones siempre sobre las propuestas de resolución que le remite la Administración solicitante. "La documentación de todos los pisos iba a ir siempre, pero al Consultivo hay que proponerle causas de nulidad, nosotros propondremos las que entendíamos que ya existían y además le diremos que el pleno entiende que hay otras para que se pronuncie sobre ellas", explicó el Ferreiro.

¿Cómo se le dará forma a esta decisión? La junta de gobierno previa al pleno solo aprobó enviar los dos pisos señalados por asesoría jurídica, por lo que tendrá que citarse de nuevo, con probabilidad esta semana, para aprobar la incoación de los expedientes propuestos en el pleno. Dará traslado de los acuerdos a los interesados y a los grupos de la Corporación para que puedan "alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes" en un plazo de 15 días. En este periodo, la oposición tendrá que razonar que las irregularidades detectadas en las dos viviendas indicadas por la moción aprobada en el pleno suponen también causa de nulidad. Una vez recibidas las alegaciones, asegura el Gobierno local, será cuando se remita al Consultivo tanto el expediente completo del concurso de vivienda, como los informes-propuesta elaborados.

El alcalde manifestó ayer que "legalmente" no están "obligados a instar a la nulidad que el otro día acordó el Pleno" pero que toma esta determinación "y asume lo hablado por el Pleno" porque "no tiene absolutamente nada que ocultar en este tema". "No tenemos interés en remitir informaciones parciales o que se puedan interpretar como parciales", indicó. El PP se opone a este procedimiento y a que tengan que argumentar ellos por qué las irregularidades de las que les advirtieron son causas de nulidad. Su portavoz, Rosa Gallego, cree que es el Gobierno local el que tiene que elaborar el expediente. "Lo hemos dicho en las comisiones, explicado por escrito en la solicitud del pleno y ratificado y expuesto en el propio pleno", proclamó la edila, que pide la dimisión de los concejales de Rexeneración Urbana y Contratación.

"Es lo que tenían que hacer aunque llega un poco tarde", responden desde el grupo municipal del PSOE, que considera que deberían haber tomado esta decisión "en el primer momento, al conocerse los primeros indicios de irregularidades". La portavoz del BNG, Avia Veira, lamenta que "sea la enésima vez que Marea rectifica en este asunto". "Finalmente, parece que se ve obligada a hacer lo que desde el BNG manifestamos que era lógico hacer después del pleno, y es que el Gobierno debe ser valiente, asumir lo votado y enviarle al Consultivo el conjunto del expediente".