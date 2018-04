El 092 recrudece sus protestas contra el Concello y eludirá funciones no retribuidas

Todavía no están del todo definidas, aunque la idea está ya clara y encima de la mesa. Los policías locales no aflojan y, a partir de ahora, dejarán de hacer funciones por las que el Concello no les paga, como "refuerzos y formaciones", según explicó ayer el presidente de la Asociación Profesional de Policía Local, Manuel Aceña, con esto, quieren hacer "visible" a los vecinos todas las tareas que asumen y por las que no se les retribuye.

El pasado domingo, algunos de los agentes que se habían apuntado para hacer horas extraordinarias en el maratón, finalmente, no aparecieron o se dieron de baja, de modo que el Concello tuvo que contratar seguridad privada para garantizar que la prueba se celebrase sin incidencias, aún así, salió con aproximadamente media hora de retraso.

Los agentes mantienen una lucha con el Concello para conseguir que su sueldo se adapte a su categoría profesional. En 2009, dejaron atrás la clasificación de auxiliares administrativos y pasaron a ser administrativos. Sin embargo, la compensación económica no vino aparejada al nombramiento. En 2012, el Ministerio de Hacienda prohibió a los concellos incrementar su masa salarial, aunque en 2015 dejó en manos de la Administración local que se pudiese pagar este descuadre reconociendo que hay ajustes retributivos que pueden resultar "imprescindibles" con carácter "singular y excepcional. Los policías locales defienden que su situación se enmarca en esta excepción señalada por el Estado para reivindicar que el Concello pague su descuadre salarial. Serían necesarios 800.000 euros para hacer frente a este complemento.

Concello y sindicatos del 092 se sentarán a negociar mañana, de nuevo, y con un clima de "desconfianza" según explica Aceña. La concejal de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, que tiene delegadas las competencias de Seguridad Ciudadana, adelantó el pasado lunes que el Concello ya había acabado uno de los dos informes necesarios para poder pagar a los funcionarios su compensación por el cambio de categoría y que el otro estaba ya en su última fase. En la reunión de mañana, la primera desde que los agentes decidieron que iban a trabajar "con menos compromiso", si los informes están listos, se les mostrarán a los afectados. Según defendió Fraga, no existe ninguna discrepancia con las peticiones de los agentes, pero sí con las maneras que están utilizando para presionar al Gobierno local. "Ni ellos pueden decir que nosotros no fuimos pacientes ni nosotros que no se haya hecho nada, pero no tenemos la solución", argumenta Aceña.