Un perdón terrorista que "no vale" a la familia Fouz

La organización terrorista ETA pidió "perdón" ayer a través de un comunicado a las "víctimas que no tenían participación directa con el conflicto". Estas disculpas no son suficientes para aliviar el dolor de Isabel Fouz, que perdió a su hermano hace 45 años. Humberto Fouz y sus amigos Jorge Juan García y Fernando Quiroga desaparecieron en Biarritz tras ser confundidos con policías españoles por refugiados vascos. "Es un buen momento para que digan dónde están sus restos", solicita Isabel, que cree que con este comunicado se abre "un nuevo camino" para conocer la verdad sobre el paradero de los coruñeses

La organización terrorista ETA publicó ayer un comunicado en el que reconoce "el daño causado" y expresa su "respeto a los muertos, heridos y víctimas damnificados por el conflicto". Pero este perdón no es suficiente. Así lo entiende Isabel Fouz, la hermana de Humberto, el joven coruñés desaparecido en Biarritz hace 45 años junto a sus amigos Jorge Juan García y Fernando Quiroga, también de la ciudad. Las investigaciones revelan que fueron confundidos con policías españoles por refugiados vascos, pero sus cuerpos nunca aparecieron. "Lo del perdón no me vale. Han tardado muchísimo y mis padres y los de los amigos de mi hermano ya no están aquí", manifiesta Isabel.

La banda terrorista reconoce que su actuación "ha perjudicado a ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna". "También hemos provocado graves daños que no tienen vuelta atrás. A estas personas y a sus familiares les pedimos perdón. Estas palabras no solucionarán lo sucedido, ni mitigarán tanto dolor. Lo decimos con respeto, sin querer provocar de nuevo aflicción alguna", reza el escrito.

Fouz es consciente de que "cada uno tendrá su opinión sobre el comunicado" emitido por ETA, pero no entiende que "separen a unas víctimas de otras", ya que la organización terrorista solo pide perdón a los afectados "que no tenían participación directa en el conflicto". "Todos son víctimas. No importa cuál fuera su trabajo o su labor. Es algo que no entiendo", apunta.

Su hermano Humberto forma parte de una extensa lista de víctimas. La tarde del 24 de marzo de 1973, viajó desde Irún a Biarritz junto a dos amigos para ir al cine a ver la película Último tango en París. Según las investigaciones, después acudieron a un bar donde un grupo de refugiados políticos los confundieron con policías españoles, les agredieron y los introdujeron en un coche. Los secuestraron, torturaron y mataron. "Creo que ahora es un buen momento para que digan dónde están los restos de mi hermano y sus amigos", solicita Isabel Fouz. No pierde la esperanza. Espera que la publicación de este comunicado "sirva para tirar hacia adelante". "Que no haya más muertos y que cuenten dónde está mi hermano", reclama una vez más.

La banda terrorista tiene previsto un acto en Francia el sábado 5 de mayo para escenificar la disolución definitiva. "Ya que lo hacen en Francia, que es donde desaparecieron mi hermano y sus amigos, es un momento propicio para que lo cuenten todo y no solo pidan perdón", declara.

Fouz cree que este es "un nuevo camino" hacia la verdad que se une al iniciado hace tan solo un mes por el Gobierno vasco y la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad del País Vasco, que retomaron el caso con un informe que recoge toda la información. "Ojalá se sepa algo nuevo. Me agarro a lo que sea", confiesa Isabel.

Los encargados de elaborar el Informe sobre la desaparición de los tres trabajadores coruñeses residentes en el País Vasco coinciden en que "se debe continuar la búsqueda" de los cuerpo s de Humberto Fouz, Jorge Juan García y Fernando Quiroga. "La desaparición debe actualizarse en el imaginario social y político institucional para que se active la conciencia de su injusticia", defiende el documento.